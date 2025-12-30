Άγνωστοι εισέβαλαν σε υποκατάστημα τράπεζας στην περιοχή Γκελζενκίρχεν στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, εκμεταλλευόμενοι τις αργίες των Χριστουγέννων. Η μέθοδός τους θυμίζει το ριφιφί του αιώνα στο υποκατάστημα της Τράπεζας Εργασίας, στην οδό Καλλιρρόης μέρες Χριστουγέννων του 1992, υπόθεση που παραμένει ανεξιχνίαστη 33 χρόνια μετά!

Σύμφωνα με γερμανικά μέσα ενημέρωσης, οι δράστες με τη μέθοδο του ριφιφί, χρησιμοποίησαν ειδικό τρυπάνι, πέρασαν μέσα από γειτονικό πάρκινγκ και κατάφεραν να εισχωρήσουν στον χώρο της τράπεζας, όπου άνοιξαν μεγάλο αριθμό θυρίδων: Εκτιμάται ότι άνοιξαν πάνω από 3.200 θυρίδες, ενώ η λεία εκτιμάται ότι φτάνει τα 30 εκατ. ευρώ.

Μετά τη διάρρηξη, φέρονται να διέφυγαν με αυτοκίνητο. Η πινακίδα κυκλοφορίας ήταν κλεμμένη από αυτοκίνητο στο Ανόβερο. H διάρρηξη έγινε γνωστή μόλις χθες, όταν πυροσβέστες ερεύνησαν το κτήριο, έπειτα από ενεργοποίηση του ανιχνευτή καπνού.

«Η διάρρηξη πραγματικά εκτελέστηκε πολύ επαγγελματικά. Πρέπει οι δράστες να γνώριζαν πολύ καλά αυτά τα θέματα προκειμένου να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν μια τέτοια ενέργεια. Επίσης, δεν μπορεί κανείς να αγοράσει έτσι απλά σε κατάστημα ένα τρυπάνι όπως αυτό που χρησιμοποιήθηκε για την τρύπα στον τοίχο, ενώ και ο χειρισμός του απαιτεί μεγάλη εξάσκηση», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας. Ο συναγερμός πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε πιθανότατα από τη σκόνη που προκάλεσε το τρυπάνι, παρά το γεγονός ότι οι δράστες χρησιμοποίησαν μεγάλη ποσότητα νερού για να την περιορίσουν.

Περίπου 200 άτομα συγκεντρώθηκαν σήμερα έξω από το κατάστημα, με ορισμένους να ξεσπούν σε κλάματα και άλλους να φωνάζουν ζητώντας να μπουν στο κτίριο. Η αστυνομία χρειάστηκε να επέμβει για να εκτονώσει την κατάσταση και να προχωρήσει στην καταγραφή και ασφάλιση των στοιχείων.

Ανάμεσα στους πληγέντες βρίσκονται οικογένειες που, όπως λένε, είχαν φυλάξει στις θυρίδες αποταμιεύσεις μιας ολόκληρης ζωής. «Όλα μας τα χρήματα βρίσκονταν εκεί» ανέφερε χαρακτηριστικά μία οικογένεια, περιγράφοντας το σοκ που υπέστη.

Σύμφωνα με το Γερμανικό Πρακτορείο Τύπου (dpa) και άλλα μέσα ενημέρωσης, παραβιάστηκαν 3.200 θυρίδες ασφαλείας, επηρεάζοντας περισσότερους από 2.500 ανθρώπους με λεία που αγγίζει τα 30 εκατ. ευρώ.

Σε δελτίο τύπου, η αστυνομία τόνισε ότι αρκετές χιλιάδες θυρίδες ασφαλείας είχαν διαρρηχθεί. Οι αρχικές εκτιμήσεις τοποθετούν τη ζημιά σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.

Η τράπεζα τόνισε ότι βρίσκεται ήδη σε συζητήσεις με την ασφαλιστική εταιρεία. «Θέλουμε να βοηθήσουμε τους πελάτες να κατανοήσουν ποια έγγραφα πρέπει να υποβάλουν».

Πηγή: Πρώτο Θέμα