Οι υπεράκτιες εξορύξεις στη Συρία επανέρχονται στο προσκήνιο για την Άγκυρα. Οι δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, αποτυπώνουν μια προσεκτική αλλά σαφώς προσανατολισμένη πρόθεση: η Συρία εντάσσεται πλέον ρητά στον ενεργειακό χάρτη που εξετάζει η Τουρκία για τα επόμενα χρόνια.

Συνέντευξη Μπαϊρακτάρ: από τις σεισμικές έρευνες στις υπεράκτιες συμφωνίες

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στις 29 Δεκεμβρίου 2025 ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας στην εκπομπή του φιλοκυβερνητικού δημοσιογράφου Ραγκίπ Σοϊλού, με τη συμμετοχή και άλλων δημοσιογράφων στο διαδικτυακό κανάλι της ισλαμιστικής ιστοσελίδας GDH, το ενδιαφέρον εστιάστηκε στις διαδικασίες που προηγούνται των γεωτρήσεων και στις περιοχές που βρίσκονται υπό εξέταση.

Όπως εξήγησε ο Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ, οι σεισμικές έρευνες δεν εγγυώνται πάντα αποτέλεσμα: «Λοιπόν, στις σεισμικές έρευνες, υπάρχουν τοποθεσίες όπου λέμε, “Ναι, μπορεί να υπάρχει κάτι εδώ”, αλλά κατόπιν δεν προκύπτει τίποτα μετά τις γεωτρήσεις. Υπάρχουν τέτοιες τοποθεσίες στη Μεσόγειο. Διεξήγαμε έρευνες στη Μεσόγειο, αλλά θα ήθελα να προσθέσω το εξής: στο Πακιστάν, υπογράψαμε πρόσφατα για τρία υπεράκτια κοιτάσματα και δύο χερσαία κοιτάσματα. Θα κάνουμε γεωτρήσεις στο Πακιστάν το 2026. Στο Ιράκ, στη Συρία, σε πολλά μέρη, διάφορα κοιτάσματα στο Αζερμπαϊτζάν, τα εξετάζουμε αυτά».

Υπεράκτια στη Συρία και το πλαίσιο συμφωνίας

Η συζήτηση πήρε σαφέστερη τροπή όταν τέθηκε ευθέως το ζήτημα των υπεράκτιων κοιτασμάτων στη Συρία. Στην ερώτηση αν εξετάζονται υπεράκτιες περιοχές, ο Μπαϊρακτάρ απάντησε χωρίς περιστροφές: «Εξετάζουμε τα υπεράκτια κοιτάσματα. Ναι».

Στο αν απαιτείται προκαταρκτική συμφωνία με τη Δαμασκό, ο Τούρκος υπουργός διευκρίνισε ότι το θεσμικό πλαίσιο υπάρχει ήδη, αλλά δεν είναι επαρκές για συγκεκριμένες κινήσεις: «Κοιτάξτε, έχουμε μια συμφωνία με τη Συρία. Υπάρχει μια γενική συμφωνία-πλαίσιο. Ασφαλώς όμως, θα χρειαστεί επίσης να κάνουμε και μια πιο συγκεκριμένη συμφωνία για υπεράκτια [κοιτάσματα]».

Όταν ρωτήθηκε για το χρονοδιάγραμμα, παρέπεμψε στο 2026, αποφεύγοντας ωστόσο δεσμεύσεις για άμεσες γεωτρήσεις: «Με το θέλημα του Θεού, το 2026. Δεν λέω ότι θα γίνουν οι γεωτρήσεις το 2026». Και συμπλήρωσε, διευκρινίζοντας τη διαδικασία: «Σε περίπτωση συμφωνίας, και ίσως τότε, σε πρώτο στάδιο, με σεισμικές εργασίες, πρέπει να εξετάσουμε τι μας λέει το κοίτασμα».

Middle East Eye: Υπογραφή συμφωνίας το 2026

Στο ίδιο θέμα, ρεπορτάζ της αγγλόφωνης ιστοσελίδας Middle East Eye, καταριανών συμφερόντων, αναφέρει ότι ο Τούρκος υπουργός επιβεβαίωσε ότι η Άγκυρα «σκοπεύει να υπογράψει μια συμφωνία ενεργειακών ερευνών με τη Συρία το 2026 για να αξιολογήσει ενδεχόμενους υπεράκτιους ενεργειακούς πόρους κατά μήκος των συριακών ακτών».

Υπενθυμίζεται ότι, όπως δήλωσε ο ίδιος ο υπουργός, Άγκυρα και Δαμασκός «είχαν ήδη υπογράψει μια γενική συμφωνία-πλαίσιο για την ενεργειακή συνεργασία νωρίτερα φέτος», ενώ ξεκαθάρισε: «Σχεδιάζουμε να υπογράψουμε μια συγκεκριμένη συμφωνία για υπεράκτια κοιτάσματα το 2026». Και πρόσθεσε: «Μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ενδέχεται να διεξάγουμε σεισμικές έρευνες για να δούμε τι μας προσφέρει το κοίτασμα».

Το ίδιο ρεπορτάζ επισημαίνει ότι η κίνηση αυτή «είναι πιθανό να προβληματίσει την Ελλάδα και την Κύπρο», καθώς ενδέχεται να εκληφθεί ως βήμα που «θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο ώστε η Άγκυρα και η Δαμασκός να θεσπίσουν μια αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ), αυξάνοντας ενδεχομένως τις εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο».

Σοζτζού: ενεργειακός στόχος το 2026

Η εθνικιστική, αντιπολιτευόμενη εφημερίδα Σοζτζού προσεγγίζει το θέμα συνδέοντάς το άμεσα με τις εξελίξεις γύρω από τις ΑΟΖ στην Ανατολική Μεσόγειο. Με τίτλο «Νέος στόχος για το 2026: Η Τουρκία και η Συρία θα αναζητήσουν φυσικό αέριο στην ανοιχτή θάλασσα», σημειώνει ότι «η Τουρκία και η Συρία στοχεύουν να υπογράψουν συμφωνία το 2026 για τη διεξαγωγή ενεργειακών ερευνών στην ανοιχτή θάλασσα των συριακών ακτών».

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ δήλωσε ότι «θα μπορούσαν να διεξαχθούν σεισμικές έρευνες», επισημαίνοντας πως η κίνηση αυτή ήρθε «έπειτα από τη συμφωνία για την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη μεταξύ ‘Νότιας Κύπρου’ και Λιβάνου».

Η Σοζτζού υπογραμμίζει επίσης ότι, παρά τη συζήτηση για υπεράκτιες έρευνες, «η υπογραφή συμφωνίας για την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη μεταξύ της Συρίας και της Τουρκίας δεν έχει ακόμη τεθεί στην ημερήσια διάταξη», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο οι ενεργειακές πρωτοβουλίες να προηγηθούν των πιο δύσκολων πολιτικών αποφάσεων.

Συνολικά, οι δηλώσεις Μπαϊρακτάρ και τα σχετικά δημοσιεύματα σκιαγραφούν μια σταδιακή, αλλά μεθοδική προσέγγιση της Τουρκίας προς τις υπεράκτιες εξορύξεις στη Συρία, προμηνύοντας νέες συζητήσεις γύρω από θαλάσσιες ζώνες στην ανατ. Μεσόγειο.