Όλα τα δρομολόγια της Eurostar ακυρώθηκαν την Τρίτη λόγω «μεγάλης διαταραχής» στη Σήραγγα της Μάγχης. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι προέκυψε πρόβλημα στην εναέρια ηλεκτροδότηση (overhead power supply), το οποίο ακολουθήθηκε από βλάβη σε τρένο Le Shuttle μέσα στο τούνελ. Το Le Shuttle, που μεταφέρει οχήματα και επιβάτες, προειδοποιεί επίσης για σοβαρές καθυστερήσεις και διαταραχές.

Στον σταθμό London St Pancras International, δημοσιογράφοι του BBC και διεθνή πρακτορεία (AFP, Reuters) μετέδωσαν ότι το κεντρικό σύστημα ενημέρωσης έδειχνε διαδοχικές ακυρώσεις προς Παρίσι, Βρυξέλλες και Άμστερνταμ. Με έκτακτη ανταπόκριση από το σημείο, ανακοινώθηκε μέσω ηχείων –στα Αγγλικά και Γαλλικά– πως όλες οι αναχωρήσεις της ημέρας ματαιώνονται, με το προσωπικό να καθοδηγεί τους επιβάτες να επαναπρογραμματίσουν τα ταξίδια τους για άλλη ημερομηνία.





Eurostar has cancelled all trains after a major power failure in the Channel Tunnel left services suspended between London, Paris, Brussels and Amsterdam.



Passengers at St Pancras were told to rebook for another day. #Eurostar pic.twitter.com/tXYNXjPW6c — BPI News (@BPINewsOrg) December 30, 2025

Η εικόνα στον σταθμό περιγράφηκε ως ήρεμη αλλά αγχωμένη, με αρκετούς ταξιδιώτες να αποχωρούν μόλις συνειδητοποίησαν ότι δεν θα ταξιδέψουν, ενώ άλλοι συνέχιζαν να περιμένουν, θεωρώντας ότι ίσως υπάρξει ανατροπή της απόφασης – ειδικά επειδή στην ιστοσελίδα της Eurostar κάποια τρένα εμφανίζονταν ακόμη ως «ενεργά», δημιουργώντας σύγχυση.

Δύο επιβάτιδες, η Kelly North και η Bethany Massey-Chase, δήλωσαν στην κάμερα ότι ενημερώθηκαν από το προσωπικό για «μπλοκάρισμα στο τούνελ», χωρίς όμως να τους δοθούν συγκεκριμένες ώρες επανεκκίνησης. Κατάφεραν να εξασφαλίσουν θέση για επόμενη ημέρα, αλλά –όπως είπαν– χρειάστηκε να κινηθούν πολύ γρήγορα, καθώς τα εισιτήρια «εξαντλούνται άμεσα». Σημείωσαν επίσης ότι στον σταθμό υπήρχε στρες, με επιβάτες να ζητούν βοήθεια, ενώ νεότεροι ταξιδιώτες βοηθούσαν μεγαλύτερους ή λιγότερο εξοικειωμένους με την τεχνολογία, ώστε να μπορέσουν να κάνουν rebooking online. Χαρακτηριστικά ανέφεραν: «οι νεότεροι μπαίνουν μπροστά και βοηθούν» και «οι νέοι (youngies) βοηθούν».

Παράλληλα, εικόνες που στάλθηκαν στα ΜΜΕ έδειχναν μεγάλες ουρές και πυκνό κόσμο στην αίθουσα αναχωρήσεων του St Pancras, μετά την προτροπή της εταιρείας προς το επιβατικό κοινό να αναβάλει κάθε μετακίνηση μέχρι νεότερης ενημέρωσης.

Η live κάλυψη συνεχίζεται, με τις εταιρείες να παραμένουν σε κατάσταση εκτάκτου χειρισμού, και τους επιβάτες να καθοδηγούνται σε μεταφορά κρατήσεων για επόμενες ημέρες, καθώς η βλάβη θεωρείται σοβαρή και χωρίς άμεση πρόβλεψη αποκατάστασης.