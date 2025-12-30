Συναγερμός σήμανε ανοιχτά της περιοχής Φλόρια στην Κωνσταντινούπολη, όταν δύο δεξαμενόπλοια με σημαίες Αζερμπαϊτζάν και Τουρκίας εξέπεμψαν σήμα έκτακτης ανάγκης. Το περιστατικό σημειώθηκε στα ανοιχτά του Μπακίρκιοϊ, με τις αρμόδιες αρχές να κινητοποιούν άμεσα σωστικά συνεργεία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, τα δύο δεξαμενόπλοια «ήρθαν σε επαφή ενώ βρίσκονταν αγκυροβολημένα στην περιοχή Κιουτσούκτσεκμετζε. Πρόκειται για το δεξαμενόπλοιο KALBAJAR, μήκους 141 μέτρων, και το ALATEPE, μήκους 115 μέτρων».





Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, λόγω της εγγύτητας των πλοίων με την ακτή και της αναφοράς για επαφή μεταξύ τους, στο σημείο κατευθύνθηκαν άμεσα χερσαία σωστικά συνεργεία, καθώς και ένα ρυμουλκό, που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Ασφάλειας Ακτών.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί πληροφορίες για τραυματισμούς ή θαλάσσια ρύπανση, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν να παρακολουθούν την κατάσταση και να διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.



