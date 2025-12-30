Ο Πρόεδρος της Σομαλίας Χασάν Σέιχ Μοχαμούντ έφτασε σήμερα στην Κωνσταντινούπολη για συνομιλίες υψηλού επιπέδου με τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καθώς η Άγκυρα ενισχύει τη θέση της ως βασικός διαμεσολαβητής, εταίρος ασφαλείας και οικονομικός σύμμαχος της Σομαλίας εν μέσω αυξανόμενων γεωπολιτικών εντάσεων στο Κέρας της Αφρικής.

Η επίσημη επίσκεψη έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή μετά την πρόσφατη αναγνώριση της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ ως ανεξάρτητου κράτους, μια κίνηση που έχει προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις. Το ταξίδι του Μοχαμούντ, που είχε προγραμματιστεί πριν από την ισραηλινή ανακοίνωση, αναμένεται να αντιμετωπίσει άμεσα αυτή την εξέλιξη, με πηγές να υποδεικνύουν ότι ο Ερντογάν μπορεί να επικρίνει την μονομερή ενέργεια του Ισραήλ κατά τις συζητήσεις.





Η εμπλοκή της Τουρκίας με τη Σομαλία χρονολογείται από το 2011, όταν η Άγκυρα παρενέβη με σημαντική ανθρωπιστική βοήθεια κατά τη διάρκεια ενός καταστροφικού λιμού, παρέχοντας πάνω από 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε βοήθεια.

Από τότε, οι σχέσεις έχουν εξελιχθεί σε μια πολυδιάστατη συνεργασία: Η Τουρκία διαχειρίζεται το αεροδρόμιο και το λιμάνι της Μογκαντίσου, έχει ιδρύσει τη μεγαλύτερη πρεσβεία στον κόσμο στην πρωτεύουσα της Σομαλίας και πέρυσι υπέγραψε σύμφωνο άμυνας και ενέργειας για την προστασία των υδάτων της Σομαλίας εν μέσω διαφορών με την Αιθιοπία.

Αυτό περιλαμβάνει αποστολές σεισμικής έρευνας που συνοδεύονται από τουρκικά πολεμικά πλοία, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της Άγκυρας ως προστάτη στην ασταθή περιοχή.