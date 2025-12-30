Ένα... απρόοπτο «σημάδεψε» την σημερινή συνάντηση Τραμπ - Νετανιάχου στο Μαρ-Α-Λάγκο στη Φλόριντα των ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, κι ενώ οι δύο ομόλογοι κάθονταν στο τραπέζι των συζητήσεων πλαισιωμένοι από τα επιτελεία τους, ο Ντόναλντ Τραμπ πιάστηκε να κάνει παράπονα στον Μπενιαμίν Νετανιάχου για το... Νόμπελ Ειρήνης του 2025, που τελικά παρά τις επίμονες προσπάθειές του δεν κατάφερε να πάρει.

«Πήρα αναγνώριση γι’ αυτό; Όχι. Έδωσαν αλλού το Νόμπελ.Έκανα οκτώ (σ.σ. συμφωνίες). Τι γίνεται με την Ινδία και το Πακιστάν; Έκανα οκτώ από αυτές», ακούστηκε να λέει ο Αμερικανός πρόεδρος προς τον Νετανιάχου, χωρίς προφανώς ο πρώτος να γνωρίζει ότι το μικρόφωνό του εκείνη την ώρα ήταν ανοιχτό.

President Donald J. Trump heard ranting on a hot mic to Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu about not winning the Nobel Peace Prize, “Do I get credit for it? No. They gave the Nob-- I did eight of them. How about India and Pakistan? So I did eight of them. And then I'll… pic.twitter.com/6fAM1h1n8d — OSINTdefender (@sentdefender) December 29, 2025

Μάλιστα, προς επίρρωση των όσων ισχυρίζεται για τις «ειρηνευτικές» του δυνατότητες, ο Ντόναλντ Τραμπ σημείωσε αναφερόμενος στη συμφωνία Αζερμπαϊρτζάν - Αρμενίας: «Ο Πούτιν μου είπε: Δεν μπορώ να πιστέψω ότι έλυσες αυτόν τον πόλεμο, γιατί προσπαθούσα επί δέκα χρόνια. Και κυριολεκτικά, εγώ τον έλυσα μέσα σε μία ημέρα».

Trump: (on Armenia-Azerbaijan peace)



Putin actually said to me, “I cannot believe you settled that war because I’ve been trying for 10 years.”



And I literally, I settled it in one day. pic.twitter.com/ba62fHTxGa — Clash Report (@clashreport) December 29, 2025

Σημειώνεται ότι αυτή είναι η έκτη φορά που οι δύο ηγέτες συναντιώνται κι η δεύτερη στο Μαρ-Α-Λάγκο, την κατοικία του Τραμπ στην Φλόριντα.

Πηγή: Πρώτο Θέμα