Το νέο ιρακινό Κοινοβούλιο εξέλεξε σήμερα στην προεδρία του τον σουνίτη αξιωματούχο του κόμματος Τακαντόμ, τον Χαϊμπάτ αλ Χαλμπούσι, κατά την πρώτη του συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε σχεδόν δύο μήνες μετά τις βουλευτικές εκλογές.

Βάσει του συστήματος διαμοιρασμού της εξουσίας που ισχύει στο Ιράκ, η θέση του πρωθυπουργού, το ανώτατο εκτελεστικό αξίωμα, ανήκει σε σιίτη αξιωματούχο, η προεδρία του Κοινοβουλίου ανατίθεται σε σουνίτη και η προεδρία της Δημοκρατίας, ο ρόλος της οποίας είναι σε μεγάλο βαθμό εθιμοτυπικός, σε Κούρδο.

Μετά την ορκωμοσία, 309 παρόντες βουλευτές επί συνόλου 329 ψήφισαν για την εκλογή του προέδρου του Κοινοβουλίου μεταξύ τριών υποψηφίων. Ο Χαϊμπάτ αλ Χαλμπούσι ήρθε πρώτος λαμβάνοντας 208 ψήφους, ανακοίνωσε το Κοινοβούλιο.

Το Κοινοβούλιο στη συνέχεια άρχισε τη διαδικασία εκλογής των αντιπροέδρων, του πρώτου και του δεύτερου, ο ένας πρέπει να είναι σιίτης και ο άλλος Κούρδος.

Ο 45χρονος Χαϊμπάτ αλ Χαλμπούσι ήταν βουλευτής δύο φορές και προήδρευσε της κοινοβουλευτικής επιτροπής Πετρελαίου και Ενέργειας κατά τη διάρκεια των δύο θητειών του.

Τον περασμένο μήνα, οι κυριότερες σουνιτικές δυνάμεις είχαν ανακοινώσει τον σχηματισμό μιας ομάδας για να συντονίσει τις θέσεις τους μετά τη συμμετοχή τους στην ψηφοφορία με χωριστές λίστες. Η πλειοψηφία μεταξύ αυτών όρισε τον αλ Χαλμπούσι ως μοναδικό υποψήφιο.

Οι βουλευτικές εκλογές διεξήχθησαν στις 11 Νοεμβρίου σε κλίμα σχετικής σταθερότητας έπειτα από χρόνια που σημαδεύτηκαν από το χάος, με ποσοστό συμμετοχής 56,11% παρά το μποϊκοτάζ της ψηφοφορίας από τον επιδραστικό σιίτη ηγέτη Μοκτάντα Σαντρ.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα, το Κοινοβούλιο πρέπει, μετά την πρώτη του συνεδρίαση, να εκλέξει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας μέσα σε διάστημα 30 ημερών.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

