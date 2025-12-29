Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε πως υπάρχουν ακόμη μερικά «πολύ ακανθώδη ζητήματα» στις συνομιλίες με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά την υποδοχή του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Μαρ-α-Λάγκο του Παλμ Μπιτς, στη Φλόριντα των ΗΠΑ.

Χαρακτήρισε «πολύ καλή» την επικοινωνία που είχε νωρίτερα με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, συμπληρώνοντας πως ενημερώθηκε πριν από λίγο για τις αναφορές περί απόπειρας του Κιέβου να πλήξει με drones την κατοικία του ρώσου προέδρου στο Νόβγκοροντ.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

