ΟΡώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ, κατά την οποία τον ενημέρωσε ότι, σύμφωνα με τη Μόσχα, η Ουκρανία εξαπέλυσε επίθεση με drones κατά της ρωσικής προεδρικής κατοικίας, με τον Αμερικανό πρόεδρο να εμφανίζεται «σοκαρισμένος», όπως ανέφερε το Κρεμλίνο.

Ειδικότερα, ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, δήλωσε ότι ο Πούτιν τόνισε πως η Ρωσία προτίθεται να συνεχίσει να συνεργάζεται με τις ΗΠΑ για την επίτευξη ειρήνης, προειδοποιώντας ωστόσο ότι η ρωσική διαπραγματευτική θέση θα αναθεωρηθεί. Από την αμερικανική πλευρά, ο Τραμπ και οι βασικοί του σύμβουλοι ενημέρωσαν αναλυτικά τον Πούτιν για τις επαφές τους με την Ουκρανία, καθώς και για τις συζητήσεις σχετικά με την ανάγκη να προχωρήσει το Κίεβο σε «ουσιαστικά βήματα» προς μια διευθέτηση.

Την επικοινωνία των δύο ανδρών επιβεβαίωσε και η εκπρόσωπους Τύου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτρ, την οποία χαρακτήρισε «θετική».

Η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε μία ημέρα μετά τη συνάντηση του Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Μαρ-α-Λάγκο, όπου συζητήθηκε η πορεία του πολέμου. Ωστόσο, έπειτα από περίπου τρεις ώρες συνομιλιών, καμία από τις δύο πλευρές δεν ανακοίνωσε κάποιο σημαντικό αποτέλεσμα.

Η Λέβιτ δεν έδωσε άμεσα περαιτέρω λεπτομέρειες ή επίσημη ενημέρωση για το περιεχόμενο της συνομιλίας Τραμπ–Πούτιν.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν είπε στον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ ότι η Μόσχα θα επανεξετάσει τη θέση της στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μετά την επίθεση που λέει ότι εξαπέλυσε η Ουκρανία με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε μια από τις προεδρικές κατοικίες του, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Η Ουκρανία διαψεύδει τις ανακοινώσεις της Ρωσίας ότι 91 μη επανδρωμένα αεροσκάφη επιτέθηκαν σε μία από τις κατοικίες του Πούτιν στη βόρεια Ρωσία και κατηγορεί τη Μόσχα ότι επιχειρεί να υπονομεύσει τις συνομιλίες.

Ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ είπε ότι ο Πούτιν και ο Τραμπ μίλησαν τηλεφωνικά και ο Ρώσος πρόεδρος ενημερώθηκε λεπτομερώς από τον Ρεπουμπλικάνο ομόλογό του και τους υψηλόβαθμους συμβούλους του για τις διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία.

Ο Τραμπ «σοκαρίστηκε» όταν ο Πούτιν του είπε για την επίθεση στην προεδρική κατοικία, πρόσθεσε. Η Ρωσία σκοπεύει να συνεχίσει να συνεργάζεται με τις ΗΠΑ ώστε να επιτευχθεί ειρήνη, όμως θα επανεξετάσει τη θέση της, τόνισε ο Ουσακόφ.

