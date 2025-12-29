Ο Ρώσος επιχειρηματίας έχει συγκροτήσει ειδική νομική ομάδα και ετοιμάζεται για «μάχη» με την κυβέρνηση της Βρετανίας για τα 2,5 δισ. λίρες από την πώληση της Τσέλσι.

Τα χρήματα, περίπου 2,5 δισ. στερλίνες, παραμένουν δεσμευμένα σε λογαριασμούς λόγω κυρώσεων που επιβλήθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Αμπράμοβιτς συγκρότησε νομική ομάδα και ετοιμάζεται να προσφύγει στα δικαστήρια, αμφισβητώντας τους όρους του Λονδίνου.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα, το ποσό που παραμένει σε εκκρεμότητα ανέρχεται σε περίπου 2,5 δισ. στερλίνες και προέρχεται από την πώληση του λονδρέζικου συλλόγου. Τα χρήματα εξακολουθούν να είναι δεσμευμένα σε λογαριασμούς που συνδέονται με τον Ρώσο επιχειρηματία, στο πλαίσιο του καθεστώτος κυρώσεων που έχει επιβάλει το Ηνωμένο Βασίλειο.

Πηγές που επικαλείται η εφημερίδα αναφέρουν ότι ο Ρομάν Αμπράμοβιτς έχει συγκροτήσει νομική ομάδα και προετοιμάζεται να προσφύγει στα δικαστήρια, αμφισβητώντας τη θέση της Ντάουνινγκ Στριτ. Ο Ρώσος επιχειρηματίας απορρίπτει τους όρους που θέτει το Λονδίνο, οι οποίοι προβλέπουν τη μεταφορά των χρημάτων στην Ουκρανία, και επιδιώκει εναλλακτική λύση για τη μελλοντική τύχη των κεφαλαίων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Αμπράμοβιτς προτίθεται να αγνοήσει τις απαιτήσεις του Στάρμερ για τη μεταφορά στο Κίεβο ενός ποσού ύψους 1,4 δισ. στερλινών από τα 2,35 δισ. που εισπράχθηκαν από την πώληση της Τσέλσι. Η εκταμίευση των χρημάτων, όπως σημειώνουν νομικοί κύκλοι, παραμένει αδύνατη έως ότου τερματιστεί η δίωξη από το Βασιλικό Δικαστήριο του Τζέρσεϊ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Αμπράμοβιτς προστέθηκε στη λίστα κυρώσεων του Ηνωμένου Βασιλείου στις 10 Μαρτίου 2022, σε συνάρτηση με τις εξελίξεις στην Ουκρανία, γεγονός που οδήγησε στο πάγωμα των περιουσιακών του στοιχείων στη χώρα. Στις 24 Μαΐου 2022, το διοικητικό συμβούλιο της Premier League ενέκρινε την πώληση της Τσέλσι σε κοινοπραξία υπό τον Αμερικανό επιχειρηματία Τοντ Μπέιλι.

Το επενδυτικό σχήμα του Μπέιλι προσέφερε συνολικά 4,25 δισ. στερλίνες για τον λονδρέζικο σύλλογο, εκ των οποίων τα 2,5 δισ. αφορούσαν την ίδια την ομάδα και 1,75 δισ. δεσμεύτηκαν για μελλοντικές επενδύσεις και ανάπτυξη. Μία ημέρα αργότερα, στις 25 Μαΐου 2022, η βρετανική κυβέρνηση εξέδωσε ειδική άδεια που επέτρεψε την ολοκλήρωση της συναλλαγής, με βασική προϋπόθεση ότι ο Αμπράμοβιτς δεν θα εισέπραττε προσωπικά τα έσοδα.

Κατά την πώληση της Τσέλσι, ο Ρώσος επιχειρηματίας είχε δηλώσει ότι τα χρήματα θα διατεθούν «σε όλα τα θύματα του πολέμου στην Ουκρανία», ωστόσο η τελική αξιοποίησή τους παραμένει έως σήμερα αντικείμενο πολιτικής και νομικής αντιπαράθεσης.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

