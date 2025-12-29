Η Κίνα ξεκίνησε σήμερα στρατιωτικές ασκήσεις μεγάλης κλίμακας γύρω από την Ταϊβάν, επαναφέροντας στο προσκήνιο την ένταση στα Στενά της Ταϊβάν (γνωστό και ως Στενό της Φορμόζας) και προκαλώντας ανησυχία σε όλο το γεωπολιτικό τόξο του Ινδο-Ειρηνικού. Η επιχείρηση, με την κωδική ονομασία Justice Mission-2025, αναπτύσσει δυνάμεις στρατού, ναυτικού, αεροπορίας και πυραυλικών μονάδων, σε μια άσκηση που προσομοιώνει σενάρια ναυτικού αποκλεισμού, χτυπημάτων ακριβείας και ελέγχου στρατηγικών ζωνών.

Σύμφωνα με το Ανατολικό Θέατρο Διοίκησης του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (PLA), οι ασκήσεις συνιστούν «σοβαρή προειδοποίηση» προς «αυτονομιστικές δυνάμεις» στην Ταϊβάν και «εξωτερικούς παρεμβατικούς παράγοντες», αφήνοντας σαφή υπαινιγμό για τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους στην περιοχή.





Ζωντανά πυρά και μαζική ανάπτυξη μέσων

Οι ασκήσεις αυτές είναι οι πρώτες μεγάλης σημασίας από τον Απρίλιο του 2025, ενώ για αύριο, Τρίτη, έχουν προγραμματιστεί δοκιμές με ζωντανά πυρά σε επτά δεσμευμένες θαλάσσιες και εναέριες ζώνες που περικυκλώνουν το νησί.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, το Πεκίνο κινητοποίησε, σύμφωνα με επίσημες και ανοιχτές πηγές, 89 μαχητικά αεροσκάφη, 14 πολεμικά πλοία και 14 σκάφη της κινεζικής Ακτοφυλακής, σε μια συντονισμένη προσπάθεια επίδειξης επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτροπής ξένης στρατιωτικής συνδρομής προς την Ταϊπέι.





[ 🇨🇳 CHINE | 🇹🇼 TAÏWAN ]



🔸 La Chine a lancé de larges manœuvres militaires autour de Taïwan, impliquant forces terrestres, navales et aériennes. Pékin annonce des exercices avec tirs réels prévus mardi. Taïwan condamne ces manœuvres et a placé ses forces en état d’alerte. pic.twitter.com/MzNlqcT2vn — Little Think Tank (@L_ThinkTank) December 29, 2025

Η σκιά της μεγαλύτερης πώλησης όπλων στην ιστορία της Ταϊβάν

Παρότι η Κίνα δεν ανέφερε ρητά τον λόγο του χρονισμού, διεθνείς αναλυτές συνδέουν τις ασκήσεις με την πρόσφατη αμερικανική πώληση οπλικών συστημάτων αξίας 11,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων προς την Ταϊβάν — τη μεγαλύτερη στρατιωτική συμφωνία στην ιστορία του νησιού.

Η συμφωνία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, συστήματα πυραύλων HIMARS, αντιαρματικά βλήματα, drones, πυροβολικό, στρατιωτικό λογισμικό και υποδομές ψηφιακού πολέμου, ενισχύοντας το δόγμα «ασύμμετρης άμυνας» που η Ταϊβάν έχει υιοθετήσει για να αντισταθμίσει τη στρατιωτική υπεροχή του PLA.

Κυρώσεις, αντίποινα και ρητορική εκφοβισμού

Σε αντίποινα για την αμερικανική στρατιωτική ενίσχυση της Ταϊπέι, η Κίνα ανακοίνωσε κυρώσεις σε 20 αμερικανικές αμυντικές εταιρείες, σε μια κίνηση που επιβεβαιώνει τη στροφή του Πεκίνου σε εργαλειοποίηση οικονομικών μέτρων παράλληλα με στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Την ίδια ώρα, η Ταϊβάν χαρακτήρισε τις ασκήσεις «στρατιωτική εκφοβισμό» και «μονομερή πρόκληση», καλώντας τη διεθνή κοινότητα να καταδικάσει τις ενέργειες του Πεκίνου που, όπως υποστηρίζει, παραβιάζουν διεθνείς νόρμες και απειλούν την ειρήνη στη Στενή.

Η σιωπή της Ουάσιγκτον και το στρατηγικό δίλημμα Τραμπ

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, αν και δεν εξέδωσαν επίσημη ανακοίνωση για τις ασκήσεις, παραμένουν κεντρικός παράγοντας στην εξίσωση. Η πώληση όπλων έχει ήδη ερμηνευθεί ως σαφής στήριξη της Ουάσιγκτον στην αμυντική θωράκιση της Ταϊβάν, παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος Τραμπ, ήδη από τον Ιούνιο, είχε υιοθετήσει αυστηρή στάση για τον τερματισμό της σύντομης ιρανικής σύγκρουσης, δείχνοντας ότι προτεραιότητά του είναι οι διπλωματικές συμφωνίες και όχι οι πολυμέτωπες στρατιωτικές εμπλοκές.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η ταϊβανική και η κινεζική ατζέντα ενδέχεται να συγκρούονται ευθέως με τις ευρύτερες αμερικανικές επιδιώξεις, καθώς η Ουάσιγκτον εξετάζει ένα ειρηνευτικό πλαίσιο που θα σταθεροποιεί, αλλά δεν θα αποσταθεροποιεί, τις δυνάμεις επί του εδάφους.

Ιαπωνία και ο φόβος μιας κρίσης

Η κρίση δεν περιορίζεται στα Στενά. Η Ιαπωνία, που σε πολιτικό επίπεδο έχει δείξει διάθεση να μιλήσει πιο ανοιχτά για την άμυνα της Ταϊβάν, βρίσκεται ήδη σε διπλωματική αντιπαράθεση με το Πεκίνο. Παράλληλα, η Κίνα έχει εμπλακεί σε ρητορικές και πολιτικές τριβές με περιφερειακούς παίκτες, προσπαθώντας να αποτρέψει τη δημιουργία ενός πολυμερούς μετώπου αποτροπής που θα ευνοεί την Ταϊβάν.

Ειδικοί από διεθνή ινστιτούτα, όπως το Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων (CFR), προειδοποιούν ότι η επόμενη κρίση στη Στενή μπορεί να μη μοιάζει με καμία από τις προηγούμενες, απαιτώντας επανεξέταση των στρατηγικών παραδοχών από τη Δύση και τους συμμάχους της.

Ένα νησί, δύο αφηγήματα

Η Ταϊβάν διατηρεί de facto αυτονομία από το 1949, όταν αποσχίστηκε μετά τον κινεζικό εμφύλιο, όμως η Κίνα επιμένει στην πολιτική της «Μίας Κίνας», απορρίπτοντας κάθε προοπτική ανεξαρτησίας. Οι τρέχουσες ασκήσεις, αν και προκαλούν φόβους για πιθανή στρατιωτική εισβολή, ερμηνεύονται από ορισμένους αναλυτές ως κίνηση με ισχυρή εσωτερική στόχευση, με στόχο την ενίσχυση του εθνικισμού και τη συσπείρωση του κινεζικού ακροατηρίου.

Παρά τις εκτιμήσεις, η συγκέντρωση στρατιωτικών μέσων, οι κυρώσεις και η περιφερειακή διπλωματική ένταση αναδεικνύουν μια Στενή που βρίσκεται σε τεντωμένο γεωπολιτικό σχοινί, με την παγκόσμια