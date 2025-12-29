Βίντεο που δημοσίευσε η ρωσική πρεσβεία στην Κένυα και δημιουργήθηκε με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης παρουσιάζει τον Βλαντιμίρ Πούτιν στον ρόλο του Άγιου Βασίλη. Στο βίντεο, ο Ρώσος πρόεδρος «μοιράζει» δώρα σε ηγέτες που κατατάσσονται στους «καλούς» και «κακούς» του κόσμου.

Στη λίστα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, ο Κιμ Γιονγκ Ουν της Βόρειας Κορέας, ο Νικολάς Μαδούρο της Βενεζουέλας, ο Ναρέντρα Μόντι της Ινδίας, ο Βίκτορ Όρμπαν της Ουγγαρίας, ο Σι Τζινπίνγκ της Κίνας, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν της Τουρκίας, αλλά και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Αντίθετα, για τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο «Άγιος Βασίλης» επιφυλάσσει ένα ιδιαίτερα αιχμηρό «δώρο» για την Πρωτοχρονιά: ένα ζευγάρι χειροπέδες.

Δείτε το βίντεο