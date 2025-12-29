Μια ασυνήθιστη και έντονη ανταλλαγή ραδιοεπικοινωνίας σημειώθηκε κατά την προσέγγιση αεροσκάφους της Turkish Airlines στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Μουσκάτ στην Ομάν, όταν ο πιλότος αρνήθηκε να συμμορφωθεί με εντολή καθόδου στα 2.200 πόδια, επικαλούμενος τα εταιρικά διαγράμματα που ορίζουν ελάχιστο ασφαλές υψόμετρο τα 3.600 πόδια

Ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας επέμεινε ότι τα 2.200 πόδια είναι το ελάχιστο ασφαλές υψόμετρο (MSA) στην περιοχή, διαβεβαιώνοντας για την ασφάλεια, αλλά ο πιλότος παρέμεινε ανένδοτος, δηλώνοντας: «Λυπάμαι, δεν ακολουθώ εντολές κανενός, μπορούμε να το συζητήσουμε αφού προσγειωθούμε».Το περιστατικό αφορούσε πτήση Airbus A321neo από την Κωνσταντινούπολη, με κωδικό Turkish 2YJ, και καταγράφηκε σε ηχητικό υλικό που δημοσιεύτηκε στο YouTube από το κανάλι VASAviation.







Παρά την ένταση, η συζήτηση παρέμεινε επαγγελματική: ο πιλότος πρότεινε εναλλακτικές διαδρομές από τα 3.600 πόδια, τις οποίες ο ελεγκτής αποδέχτηκε, και το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια χωρίς περαιτέρω προβλήματα.

Ο πιλότος δεσμεύτηκε να ενημερώσει την εταιρεία του για την απόκλιση στα διαγράμματα.Σύμφωνα με ειδικούς, το Μουσκάτ έχει MSA 2.200 ποδιών για προσέγγιση ILS, αλλά τα εταιρικά πρωτόκολλα μπορεί να επιβάλλουν υψηλότερα όρια λόγω εδάφους.



