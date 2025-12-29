Τρένο με 250 επιβαίνοντες εκτροχιάστηκε χθες Κυριακή στην πολιτεία Οαχάκα, στο νότιο Μεξικό, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 13 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και άλλοι 98 να τραυματιστούν, ενημέρωσαν οι αρχές.

Μετά το δυστύχημα «139 άνθρωποι είναι εκτός κινδύνου, 98 τραυματίστηκαν (...) και δυστυχώς 13 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους», διευκρίνισε σε ανακοίνωσή του το μεξικανικό πολεμικό ναυτικό, που διαχειρίζεται τη σιδηροδρομική γραμμή όπου εκτυλίχτηκε η τραγωδία.

Ο συρμός είχε αναχωρήσει από τη Σαλίνα Κρους, στις ακτές στον Ειρηνικό, με προορισμό την Κοατσακοάλκος, στην πολιτεία Βερακρούς, που έχει παράλια στον Κόλπο του Μεξικού.

🔴 #AHORA | La Armada de México informa que 13 personas murieron y 98 resultaron heridas, incluyendo 36 hospitalizadas, en el descarrilamiento de tren ocurrido hoy en la zona de Nizanda en Oaxaca. pic.twitter.com/ySTn3qLUTQ — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) December 29, 2025

Η σιδηροδρομική γραμμή, που έχει βαφτιστεί Corredor Interoceánico («διωκεάνειος διάδρομος») και συνδέει τα μεξικανικά παράλια στον Ειρηνικό με αυτά στον Ατλαντικό, εγκαινιάστηκε το 2023.

Συγκαταλέγεται στα πιο σημαντικά έργα υποδομής που προώθησε η προηγούμενη κυβέρνηση, υπό τον πρώην πρόεδρο Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ (2018-2024), προκειμένου να υποστηριχτεί η οικονομική ανάπτυξη του νοτιοανατολικού τμήματος της χώρας.

Η διάδοχός του, η Κλαούδια Σέινμπαουμ, σημείωσε πως οι τραυματίες διακομίστηκαν σε δυο δημόσια νοσοκομεία.

Μέλη της «ομοσπονδιακής εισαγγελίας στην Οαχάκα, καθώς και εμπειρογνώμονες και αστυνομικοί, συντονίζουν τις προσπάθειές τους με τις ομοσπονδιακές και πολιτειακές αρχές για να διενεργηθούν οι απαραίτητες έρευνες», γνωστοποίησε από την πλευρά της η γενική εισαγγελέας Ερνεστίνα Γκοδόι.

Την 20ή Δεκεμβρίου, στην ίδια γραμμή, τρένο συγκρούστηκε με φορτηγό το οποίο μετέφερε εμπορεύματα καθώς διέσχιζε ισόπεδο κόμβο στην πολιτεία Τσιάπας (νότια). Σε εκείνο το ατύχημα δεν είχαν αναφερθεί θύματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-dpa-Reuters