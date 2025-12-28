Κοινή συνέντευξη τύπου παραχωρούν οι πρόεδροι ΗΠΑ και Ουκρανίας μετά τη συνάντηση τουλάχιστον δύο ωρών που είχαν στο Μαρ-α-Λάγκο της Φλόριντα για το Ουκρανικό.

Λίγο μετά τις 20.30 ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχτηκε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην είσοδο της κατοικίας του στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα, για τις κρίσιμες συνομιλίες μεταξύ των δύο ηγετών, με στόχο την προώθηση του ειρηνευτικού σχεδίου για την Ουκρανία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για τον τερματισμό του πολέμου, δηλώνοντας ότι «οι ειρηνευτικές συνομιλίες βρίσκονται σε τελικό στάδιο».

Ο Ουκρανός πρόεδρος, από την πλευρά του, δήλωσε ότι η σημερινή συνάντηση επικεντρώνεται στο πώς θα προχωρήσει το σχέδιο των 20 σημείων, προσθέτοντας ότι θα συζητηθεί η πιθανότητα εδαφικών παραχωρήσεων.

Λίγο πριν τις 12 ώρα Κύπρου, η ουκρανική προεδρία ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωθηκε η συνομιλία που είχαν Τραμπ και Ζελένσκι με Ευρωπαίους ηγέτες.