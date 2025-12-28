Λίγο μετά τις 20.30 ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχτηκε τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην είσοδο της κατοικίας του στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα, για τις κρίσιμες συνομιλίες μεταξύ των δύο ηγετών, με στόχο την προώθηση του ειρηνευτικού σχεδίου για την Ουκρανία.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για τον τερματισμό του πολέμου, δηλώνοντας ότι «οι ειρηνευτικές συνομιλίες βρίσκονται σε τελικό στάδιο».

Ο Ουκρανός πρόεδρος, από την πλευρά του, δήλωσε ότι η σημερινή συνάντηση επικεντρώνεται στο πώς θα προχωρήσει το σχέδιο των 20 σημείων, προσθέτοντας ότι θα συζητηθεί η πιθανότητα εδαφικών παραχωρήσεων.

Μετά από τη συνάντησή τους, θα υπάρξει κοινή τηλεφωνική επικοινωνία με Ευρωπαίους ηγέτες. Στη συνέχεια, ο Τραμπ έχει προγραμματίσει να επικοινωνήσει εκ νέου με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και πιστεύω ότι και οι δύο πρόεδροι θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία», δήλωσε, ο Ντόναλντ Τραμπ ενώ εξέφρασε την πεποίθηση ότι «έχουμε τα συστατικά για μια συμφωνία που είναι καλή για την Ουκρανία, καλή για όλους. Δεν υπάρχει τίποτα πιο σημαντικό».