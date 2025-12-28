Τα βασικά ζητήματα που εμποδίζουν την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία θα επιχειρήσουν να αντιμετωπιστούν κατά τη συνάντηση που θα έχουν σήμερα, Κυριακή 28 Δεκεμβρίου, στις 20:00 ώρα Κύπρου, ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Μαρ α Λάγκο της Φλόριντα. Η συνάντηση λαμβάνει χώρα ενώ ο Σεργκέι Λαβρόφ συνεχίζει τις απειλές και οι δηλώσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν συνοδεύονται από στρατιωτική στολή.

Κεντρικά θέματα της ατζέντας είναι τα εδαφικά ζητήματα και οι εγγυήσεις ασφαλείας. Οποιαδήποτε συμφωνία θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από αυτά, με έντονο ενδιαφέρον για τη στάση του Αμερικανού προέδρου και του Ρώσου ηγέτη.

Το Κίεβο αντιτίθεται στην παραχώρηση εδαφών που δεν ελέγχουν οι ρωσικές δυνάμεις και ζητεί εγγυήσεις ότι η Μόσχα δεν θα επαναλάβει την επίθεση μετά την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας. Ο Ζελένσκι είναι έτοιμος να διεξαγάγει δημοψήφισμα για το σχέδιο εάν υπάρξει κατάπαυση πυρός 60 ημερών, ενώ η Μόσχα ζητά περιοχές όπως ο Ντονμπάς και απορρίπτει άμεση κατάπαυση του πυρός.

Ένα άλλο κρίσιμο θέμα είναι η τύχη του πυρηνικού σταθμού Ζαπορίζια, που βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο αλλά αναγνωρίζεται διεθνώς ως ουκρανικός. Η αμερικανική πρόταση προβλέπει κοινή τριμερή διαχείριση, ενώ ο Ζελένσκι προτείνει χρήση από Ουκρανία και ΗΠΑ, με τις ΗΠΑ να καθορίζουν το 50% της παραγόμενης ενέργειας.

Παράλληλα, η Μόσχα συνεχίζει τις επιθετικές ενέργειες και απειλεί ευρωπαϊκές δυνάμεις που ενδέχεται να σταλούν στην Ουκρανία, χαρακτηρίζοντάς τες νόμιμους στόχους. Ο Λαβρόφ στρέφεται και κατά του Ζελένσκι, κατηγορώντας τον ότι δεν είναι έτοιμος για εποικοδομητικές συνομιλίες και ότι το καθεστώς του στοχεύει πολιτικές υποδομές με πράξεις δολιοφθοράς.

Ο Πούτιν, ντυμένος με στρατιωτική στολή, τόνισε ότι η Ρωσία θα επιτύχει τους στόχους της με τη χρήση βίας αν το Κίεβο δεν επιθυμεί ειρηνική επίλυση. Η επιφυλακτικότητα του Κιέβου είναι λογική, δεδομένων των προηγούμενων αποτυχιών εγγυήσεων.

Κεντρικό στοιχείο της ουκρανικής στρατηγικής είναι ένα σχέδιο 20 σημείων, το οποίο ο Ζελένσκι χαρακτηρίζει «περίπου 90% έτοιμο». Το νέο προσχέδιο αποτελεί αναθεωρημένη εκδοχή ενός προηγούμενου 28 σημείων, θεωρούμενου υπερβολικά ευνοϊκού για τη Ρωσία, και περιλαμβάνει εγγυήσεις ασφαλείας από ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρώπη για συντονισμένη στρατιωτική απάντηση σε περίπτωση νέας ρωσικής εισβολής. Σημείο τριβής παραμένει ο έλεγχος του ανατολικού Ντονμπάς, με πιθανή επιλογή τη δημιουργία «ελεύθερης οικονομικής ζώνης».

Μετά τη συνάντηση στο Μαρ α Λάγκο, ο Ζελένσκι προγραμματίζει επαφές με Ευρωπαίους ηγέτες για ενημέρωση σχετικά με τα αποτελέσματα των συζητήσεων, συνεχίζοντας τις προσπάθειες να προωθήσει την ειρηνευτική διαδικασία.

