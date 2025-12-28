Ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν αποχαιρέτησε την Μπριζίτ Μπαρντό κάνοντας λόγο για έναν «θρύλο του αιώνα» και για μία «εκθαμβωτική παρουσία», χαιρετίζοντας ταυτόχρονα «την γενναιοδωρία της σε σχέση με την προστασία των ζώων», που ήταν και η βασική της ενασχόλησή κατά τις τελευταίες δεκαετίες.

Πρόκειται για τη διασημότερη ίσως Γαλλίδα ηθοποιό, η οποία πέθανε σήμερα σε ηλικία 91 ετών.

Είχε συμμετάσχει σε 56 ταινίες και έθεσε τέλος στην κινηματογραφική καριέρα της το 1973.

Πρωτοεμφανίστηκε στον κινηματογράφο το 1956 με την ταινία «Και ο θεός έπλασε τη γυναίκα», του Ροζέ Βαντίμ.

Για πολλούς υπήρξε η ωραιότερη γυναίκα του κόσμου αλλά και μία θαυμάσια τραγουδίστρια. Την είδηση του θανάτου της μετέδωσε σήμερα το πρωί από τη Γαλλία το Ιδρυμα Μπριζίτ Μπαρντό.

Πηγή: ΚΥΠΕ