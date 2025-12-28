Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι συναντά σήμερα τον Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα για να υποστηρίξει την υπόθεση της Ουκρανίας και να προσπαθήσει να αποσπάσει τη συμφωνία του προέδρου των ΗΠΑ στην τελευταία εκδοχή του ειρηνευτικού σχεδίου που έχει σκοπό να βάλει τέλος στον πόλεμο με τη Ρωσία που μαίνεται για σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος, ο οποίος φθάνει στις ΗΠΑ με τις τελευταίες προτάσεις του σχετικά με το δύσκολο θέμα του εδαφικού, δεν θα έχει «τίποτα μέχρι να το εγκρίνω εγώ», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος στον ιστότοπο Politico την Παρασκευή, θέτοντας το πλαίσιο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ωστόσο ότι «πιστεύω ότι θα πάει καλά μαζί του. Πιστεύω ότι θα πάει καλά με τον (Ρώσο Πρόεδρο Βλαντίμιρ) Πούτιν», με τον οποίο προβλέπει να συναντηθεί «σύντομα».

Ο Ουκρανός ομόλογός του εξέφρασε από την πλευρά του την ελπίδα χθες, Σάββατο, στη διάρκεια στάσης στον Καναδά, ότι η συνάντηση θα είναι «πολύ εποικοδομητική», και συνομίλησε προηγουμένως με τους Ευρωπαίους εταίρους του.

Οι τελευταίοι τον διαβεβαίωσαν για την «πλήρη υποστήριξή» τους, σύμφωνα με τον Γερμανό Καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς. Στον Καναδά, ο Ζελένσκι εξασφάλισε νέα οικονομική βοήθεια ύψους 2,5 δισεκ. καναδικών δολαρίων (1,5 δισεκ. ευρώ) από τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ θα δεχθεί τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στις 13:00 τοπική ώρα (20:00 ώρα Κύπρου) στο Μαρ-α-Λάγκο.

Αυτή η ιδιωτική κατοικία στο Παλμ Μπιτς, όπου ο 79χρονος Ρεπουμπλικανός περνάει τις γιορτές, έχει γίνει κάτι σαν παράρτημα του Λευκού Οίκου. Αναμένεται να υποδεχθεί εκεί τη Δευτέρα και τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Όλος ο κόσμος έρχεται» δήλωσε ικανοποιημένος ο οικοδεσπότης, σύμφωνα πάντα με το Politico.

Η προηγούμενη συνάντηση του Αμερικανού και του Ουκρανού ηγέτη, που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο, όταν ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε εις μάτην από τον συνομιλητή του να του προμηθεύσει πυραύλους Τόμαχοκ, δεν ήταν ιδιαίτερα θερμή.

Η συνάντηση κορυφής της Φλόριντα ακολουθεί την παρουσίαση από τον Ουκρανό πρόεδρο μιας νέας εκδοχής του αμερικανικού σχεδίου, που αποσκοπεί να βάλει τέλος στον πόλεμο και τροποποιήθηκε έπειτα από συνομιλίες με την Ουκρανία προς μεγάλη ενόχληση της Μόσχας.

Έπειτα από μια πρώτη εκδοχή που δεχόταν πολλές από τις ρωσικές διεκδικήσεις, το Κρεμλίνο κρίνει πως με αυτή την πρόσφατη εκδοχή το Κίεβο επιδιώκει να «τορπιλίσει» τις διαπραγματεύσεις.

Την παραμονή της συνάντησης στη Φλόριντα, η Μόσχα έστειλε εκατοντάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και δεκάδες πυραύλους να βομβαρδίσουν το Κίεβο και την περιφέρεια της ουκρανικής πρωτεύουσας, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους και αφήνοντας περισσότερα από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Μια επίθεση που δείχνει «την απάντηση της Ρωσίας στις προσπάθειές μας για ειρήνη», εκτίμησε το Σάββατο, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν κρύβει πλέον τον εκνευρισμό του για την επιμήκυνση των διαπραγματεύσεων. «Είναι πολύ απογοητευμένος από τα δύο στρατόπεδα», είχε δηλώσει στις 11 Δεκεμβρίου η εκπρόσωπός του Κάρολαϊν Λέβιτ.

Στις 19 Δεκεμβρίου, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ είχε πιέσει την Ουκρανία να «κουνηθεί».

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα τον πείσει άραγε να απευθύνει ένα τέτοιου είδους μήνυμα στη Μόσχα, καθώς η τελευταία εκδοχή του φαίνεται να μην είναι αποδεκτή για τους Ρώσους;

Το έγγραφο των 20 σημείων προτείνει το πάγωμα των θέσεων στο μέτωπο χωρίς να απαντάει στη ρωσική αξίωση για απόσυρση των ουκρανικών δυνάμεων από περίπου το 20% της ανατολικής περιφέρειας Ντονέτσκ που εξακολουθούν να ελέγχουν.

Και το νέο κείμενο δεν περιλαμβάνει πλέον καμία νομική υποχρέωση για την Ουκρανίας να μην ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, ένα άλλο κεφαλαιώδους σημασίας αίτημα του Κρεμλίνου.

Εκτός από την τύχη του Ντονμπάς, την περιοχή αυτή της ανατολικής Ουκρανίας την οποία διεκδικεί η Μόσχα, και εκείνην του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια, που τελεί υπό την κατοχή Ρώσων στρατιωτών, στον νότο, οι δύο ηγέτες αναμένεται να συζητήσουν τις εγγυήσεις ασφαλείας τις οποίες θα μπορούσαν να παράσχουν οι Δυτικοί στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Αυτές οι «εγγυήσεις ασφαλείας πρέπει να έρθουν ταυτόχρονα με το τέλος του πολέμου», επέμεινε χθες ο Ζελένσκι.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ άφησε πρόσφατα να εννοηθεί ότι, όπως πιστεύει, η Ουκρανία έχει κάθε συμφέρον να παγώσει το ταχύτερο δυνατό τη γραμμή του μετώπου απέναντι στη ρωσική προώθηση επί του εδάφους στην οποία θεωρεί αναπόφευκτη.

«Η Ρωσία έχει το πλεονέκτημα. Και το είχε πάντα», είπε στις 8 Δεκεμβρίου.

Όμως η ειρήνη θα πρέπει να διατηρεί την «κυριαρχία» και «εδαφική ακεραιότητα» της Ουκρανίας, υπογράμμισε χθες η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έπειτα από τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον Ζελένσκι.

Σε συνέντευξη στο πρακτορείο ειδήσεων Tass που μεταδόθηκε νωρίς σήμερα το πρωί, ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, ο Σεργκέι Λαβρόφ, εκτίμησε πως «η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει γίνει το κύριο εμπόδιο για την ειρήνη».

Στο πεδίο, η ουκρανική στρατιωτική διοίκηση έκανε λόγο για «μαζική ρωσική επίθεση με ρουκέτες από πολλαπλούς εκτοξευτήρες» στη διάρκεια της νύχτας στην πόλη Χερσώνα, λέγοντας πως ξέσπασε πυρκαγιά σε υποδομές και ζώνες κατοικίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ