Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι η Μόσχα βλέπει ότι το Κίεβο δεν βιάζεται να τερματίσει τον πόλεμο με ειρηνικά μέσα, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων ‌Interfax.

Ο Πούτιν τόνισε ότι αν η Ουκρανία δεν επιθυμεί να επιλύσει τον πόλεμο ειρηνικά, τότε η Ρωσία θα επιλύσει όλους τους στόχους της «ειδικής στρατιωτικής της επιχείρησης» διά της βίας, μετέδωσε το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Η κομβική συνάντηση Ζελένσκι- Τραμπ

Την Κυριακή, αναμένεται νέα συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο. Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι στόχος του είναι «να βελτιωθούν τα πράγματα όσο το δυνατόν περισσότερο», προσθέτοντας ότι το προτεινόμενο ειρηνευτικό σχέδιο 20 σημείων είναι έτοιμο κατά 90%.

Όπως δήλωσε, οι ουκρανικές και αμερικανικές διαπραγματευτικές ομάδες έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο, αν και παραδέχθηκε ότι αν δεν εξασφαλιστεί μια «ισχυρή» συμφωνία, ενδέχεται να χρειαστεί η έγκριση του ουκρανικού λαού.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ εμφανίστηκε επιφυλακτικός, δηλώνοντας σε συνέντευξή του ότι αναμένει μια «καλή» συνάντηση, χωρίς ωστόσο να δεσμευτεί για την υποστήριξή του στο σχέδιο. «Δεν υπάρχει τίποτα μέχρι να το εγκρίνω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την άλλη, η Μόσχα, μέσω του αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Ριάμπκοφ, επέκρινε ανοιχτά τον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους συμμάχους, υποστηρίζοντας ότι η τρέχουσα πρόταση διαφέρει ριζικά από τα σημεία που είχαν συζητηθεί προηγουμένως μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας. Όπως δήλωσε, χωρίς την επίλυση των «βαθύτερων αιτιών» της κρίσης, μια οριστική συμφωνία παραμένει δύσκολη.