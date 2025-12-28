Η Ρωσία είναι κατηγορηματικά αντίθετη στην ανεξαρτησία της Ταϊβάν, την οποία θεωρεί αναπόσπαστο τμήμα της κινεζικής επικράτειας, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας Σεργκέι Λαβρόφ στο πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Η θέση της Ρωσίας στο ζήτημα της Ταϊβάν «είναι γνωστή, αμετάβλητη και έχει κατ’ επανάληψη επιβεβαιωθεί στο υψηλότερο επίπεδο. Η Ρωσία αναγνωρίζει την Ταϊβάν ως αναπόσπαστο κομμάτι της Κίνας και αντιτίθεται σε οποιαδήποτε μορφή ανεξαρτησίας για τη νήσο», τόνισε ο Λαβρόφ.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών έστειλε επίσης μήνυμα προς την Ιαπωνία να επανεξετάσει την μιλιταριστική πολιτική της, υποστηρίζοντας ότι έχει αρνητικό αντίκτυπο στην περιφερειακή σταθερότητα.

Αναφερόμενος στη Λωρίδα της Γάζας, ο Λαβρόφ είπε πως η κατάσταση στον παλαιστινιακό θύλακα παραμένει επισφαλής και «είναι πρόωρο να μιλάμε για διαρκή ειρήνη», επισημαίνοντας τις συχνές αναφορές για παραβιάσεις της συμφωνηθείσας εκεχειρίας και τους περιορισμούς στην είσοδο και διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ