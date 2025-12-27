Εκρήξεις σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου στην ουκρανική πρωτεύουσα, όπου έχει σημάνει συναγερμός για αεροπορική επιδρομή, όπως ενημέρωσε ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο και επιβεβαίωσαν μαρτυρίες του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) και του Reuters.

«Εκρήξεις στην πρωτεύουσα. Έχουν ενεργοποιηθεί τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας», αναφέρει ο δήμαρχος του Κιέβου σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram, απευθύνοντας έκκληση στους πολίτες να παραμείνουν στα καταφύγια μέχρι νεωτέρας.

❗The sky over Kiev on video!



Explosions are being heard on the outskirts of Kiev! https://t.co/wuGWsI6IR7 — Внимание! Говорит Москва! 🇷🇺 Z 👨‍⚕️👀🦁 (@Andjela_Sipovac) December 27, 2025

Δημοσιογράφος του AFP άκουσε ισχυρές εκρήξεις στο Κίεβο γύρω στη 01:30 και μετέδωσε πως ακολούθησαν άλλες μισή ώρα αργότερα.

«Παραμείνετε σε ασφαλή καταφύγια. Ο εχθρός επιτίθεται στην πρωτεύουσα», αναφέρει το μήνυμα που ανήρτησε στο Telegram ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να ταξιδέψει στη Φλόριντα των ΗΠΑ για συνομιλίες με τον αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή, σε μια προσπάθεια να τον μεταπείσει όσον αφορά την πρόταση της Ουάσινγκτον για πλήρη αποχώρηση των ουκρανικών δυνάμεων από το Ντονμπάς. Αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο να προκηρύξει δημοψήφισμα για το σχέδιο «20 σημείων» της Ουάσινγκτον, έχει θέσει ως προϋπόθεση να συμφωνήσει η Ρωσία σε κατάπαυση πυρός 60 ημερών, ώστε να μπορέσει η Ουκρανία να προετοιμαστεί και να οργανώσει την ψηφοφορία αυτή.

🇷🇺🇺🇦 ALERTE INFO – Kiev est visée par une importante attaque de missiles balistiques russes, entraînant des coupures d’électricité dans plusieurs quartiers.#Ukraine #Kyiv #Russia

pic.twitter.com/4aCa8yS5GE — Media Express (@media_express_e) December 27, 2025

Σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, οι διπλωματικές προσπάθειες με στόχο τη διευθέτηση της σύγκρουσης έχουν επιταχυνθεί τις τελευταίες εβδομάδες μετά την παρουσίαση του σχεδίου Τραμπ. Καθώς αυτό θεωρήθηκε από το Κίεβο και τους Ευρωπαίους ως υπερβολικά ευνοϊκό για τη Μόσχα, ο Ζελένσκι παρουσίασε προ ημερών ένα αναθεωρημένο σχέδιο που προβλέπει «πάγωμα» της πρώτης γραμμής του μετώπου, χωρίς να περιλαμβάνει άμεση λύση επί των εδαφικών διεκδικήσεων της Ρωσίας, οι οποίες αφορούν πάνω από το 19% της ουκρανικής επικράτειας.

UPDATE—-Kiev is allegedly being hit from all sides. Kalibr and Iskander missiles as well as Khinzals so far.



I’m currently gathering details, but it seems aircraft will also likely be launching I believe X-101 cruise missiles in time.



So far reports are that CHP-4, CHP-5,… https://t.co/fTfrYcp3mu pic.twitter.com/Em62Kr275Q — 🇷🇺 Vanguard-Veritas🇨🇦 (@RussCan91) December 27, 2025

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ