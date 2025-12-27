Η Ρωσία φαίνεται ότι μεταφέρει νέους υπερηχητικούς βαλλιστικούς πυραύλους με δυνατότητα να φέρουν πυρηνικές κεφαλές.σε πρώην αεροπορική βάση στην ανατολική Λευκορωσία, μια εξέλιξη που θα μπορούσε να ενισχύσει την ικανότητα της Ρωσίας να πλήττει στόχους σε ολόκληρη την Ευρώπη, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς ερευνητές που μελέτησαν δορυφορικές εικόνες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Reuters, η εκτίμηση των ερευνητών ευθυγραμμίζεται σε γενικές γραμμές με τα πορίσματα των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, δήλωσε πρόσωπο με γνώση επί του θέματος, το οποίο μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Μυστική η τοποθεσία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει καταστήσει σαφή την πρόθεσή του να τοποθετήσει πυραύλους Oreshnik μεσαίου βεληνεκούς, με εκτιμώμενη εμβέλεια έως 3.400 μίλια (5.500 χλμ.), στη Λευκορωσία, ωστόσο η ακριβής τοποθεσία δεν είχε αναφερθεί προηγουμένως.

Η ανάπτυξη των Oreshnik θα υπογράμμιζε την αυξανόμενη εξάρτηση του Κρεμλίνου από την απειλή χρήσης πυρηνικών όπλων, καθώς επιδιώκει να αποτρέψει τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ από το να προμηθεύουν το Κίεβο με όπλα ικανά να πλήττουν βαθιά εντός της Ρωσίας, σύμφωνα με ορισμένους ειδικούς.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Belta μετέδωσε δηλώσεις του υπουργού Άμυνας Βίκτορ Χρένιν την Τετάρτη, ο οποίος ανέφερε ότι η ανάπτυξη των Oreshnik δεν θα αλλάξει την ισορροπία δυνάμεων στην Ευρώπη και αποτελεί «τη δική μας απάντηση» στις «επιθετικές ενέργειες» της Δύσης.

Τι ανέφεραν οι αναλυτές

Οι ερευνητές Τζέφρι Λιούις του Ινστιτούτου Διεθνών Σπουδών Middlebury στην Καλιφόρνια και Ντέκερ Έβελεθ του οργανισμού έρευνας και ανάλυσης CNA στη Βιρτζίνια δήλωσαν ότι βασίστηκαν σε εικόνες της Planet Labs, μιας εμπορικής εταιρείας δορυφόρων, οι οποίες έδειχναν χαρακτηριστικά συμβατά με ρωσική στρατηγική πυραυλική βάση.

Οι Λιούις και Έβελεθ ανέφεραν ότι είναι κατά 90% βέβαιοι πως κινητοί εκτοξευτές Oreshnik θα σταθμεύουν στην πρώην αεροπορική βάση κοντά στο Κρίτσεφ, περίπου 190 μίλια (307 χλμ.) ανατολικά της πρωτεύουσας της Λευκορωσίας, Μινσκ, και 300 μίλια (478 χλμ.) νοτιοδυτικά της Μόσχας.

Πηγή: cnn.gr