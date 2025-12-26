Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα στον ενημερωτικό ιστότοπο Axios ότι ελπίζει να καταλήξει σε συμφωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για το ειρηνευτικό πλαίσιο όταν θα συναντηθούν την Κυριακή.

Ο Ζελένσκι είπε ότι είναι «έτοιμος» να προκηρύξει δημοψήφισμα επί του σχεδίου του Τραμπ, εφόσον η Ρωσία συμφωνήσει στην κατάπαυση του πυρός.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι επιβεβαίωσε με δηλώσεις του τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ, την Κυριακή,

«Σχεδιάζω να συναντηθώ με τον Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ζελένσκι, ο οποίος δεν απέκλεισε να δρομολογηθούν εξελίξεις και να υπογραφούν συμφωνίες για την τελική μορφή του ειρηνευτικού σχεδίου που προτείνεται στη Ρωσία.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έθεσε το βασικό ζήτημα της ατζέντας στη συζήτηση με τον Αμερικανό πρόεδρο, λέγοντας ότι θα τεθούν επί τάπητος οι εγγυήσεις ασφαλείας για την επόμενη μέρα της πολεμικής σύγκρουσης, όπως και η αποκατάσταση της χώρας, η οποία έχει υποστεί τεράστιες ζημιές σε βασικές υποδομές. Πρόσθεσε, δε, ότι η συμφωνία για τις εγγυήσεις ασφαλείας είναι σχεδόν έτοιμη.

Όπως τόνισε, το ειρηνευτικό σχέδιο για την κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία και την ειρήνη, είναι κατά 90% έτοιμο. Στην ατζέντα βρίσκεται και το εδαφικό, το οποίο αποτελεί και το μεγάλο «αγκάθι», καθώς η Ρωσία δεν παρουσιάζεται πρόθυμη να υποχωρήσει των αξιώσεών της.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τόνισε ότι θα ζητήσει από τον Ντόναλντ Τραμπ να ασκήσει τη μεγαλύτερη δυνατή πίεση στη Ρωσία, ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη συμφωνία για το παρόν και το μέλλον της Ουκρανίας.

Η συμφωνία των 20 σημείων έχει τεθεί υπόψιν της ρωσικής πλευράς, ωστόσο οι δηλώσεις από το Κρεμλίνο δεν αφήνουν πολλές ελπίδες για συμφωνία στο άμεσο χρονικό διάστημα.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, σε δηλώσεις της ανήμερα των Χριστουγέννων, έκανε λόγο για «αργή, αλλά σταθερή πρόοδο» στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση εναντίον της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ.

