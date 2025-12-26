Για μήνες, προειδοποιούσε ότι στις 25 Δεκεμβρίου του 2025 θα άνοιγαν οι ουρανοί και ο κόσμος θα πνιγόταν. Για να γλιτώσουν από τον κατακλυσμό, οι «πιστοί» θα έπρεπε να επιβιβαστούν σε μία από τις βιβλικής εμπνεύσεως κιβωτούς του. Όταν όμως η προφητεία δεν επαληθεύτηκε, ο ίδιος βρέθηκε αντιμέτωπος με τη διάψευση αλλά και την οργή των πιστών του.

Ο λόγος για τον ψευδοπροφήτη Έμπο Νώε από την Γκάνα, που είχε αποκαλύψει στο -ολοένα και αυξανόμενο- κοινό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ο κόσμος θα καταστρεφόταν από ακραίες βροχές και πλημμύρες. Ο ψευδοπροφήτης υποστήριζε ότι έλαβε θεϊκή εντολή να κατασκευάσει κιβωτούς ως μόνη διέξοδο σωτηρίας για «εκλεκτές οικογένειες».

Χιλιάδες άνθρωποι φέρονται να πίστεψαν στις ψευδοπροφητείες του. Κάποιοι πούλησαν περιουσίες, άλλοι εγκατέλειψαν τις δουλειές τους και μετακόμισαν κοντά στα σημεία που κατασκευάζονταν οι κιβωτοί. Σε βίντεο εμφανίζονταν πιστοί που έκλειναν θέση εκ των προτέρων, εξασφαλίζοντας τη σωτηρία τους και μία θέση στον πλανήτη της επόμενης ημέρας. Ο ψευτο-Νώε υποστήριζε ότι είχε ήδη κατασκευάσει δέκα σκάφη και ότι οι βροχές θα διαρκούσαν τρία χρόνια. Οι κιβωτοί θα ήταν το καταφύγιο για τον ίδιο και για τους οπαδούς του.

Κατασκεύασε πολλά σκάφη

Σε αντίθεση με τη βιβλική αφήγηση, ο ψευτο-Νώε δεν κατασκεύασε ένα γιγαντιαίο σκάφος, αλλά αρκετές κιβωτούς. δεν κατασκεύασε μία ενιαία, γιγαντιαία κιβωτό, αλλά μεταξύ τεσσάρων και οκτώ μεγάλων σκαφών. Όπως έλεγε, θα υπήρχε διαχωρισμός των ανθρώπων, των οικόσιτων ζώων, της άγριας πανίδας και του φορτίου και των προμηθειών. Όλα τα σκάφη ήταν εμπνευσμένα από τη βιβλική κιβωτό, αν και παρατηρητές υποστήριζαν ότι φαίνονταν πολύ μικρά για να αντέξουν έναν παγκόσμιο κατακλυσμό, όπως αυτός που προεξοφλούσε.

Ο Έμπο υποστήριξε ότι έως και 380.000 άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί ή είχαν εκδηλώσει πρόθεση να σωθούν μέσω των σκαφών του.

Η.. αιτιολογία για την «αναβολή» του κατακλυσμού

Ο Έμπο Ένοχ, όπως είναι το όνομα που δήλωνε πριν ασχοληθεί με τον Νώε, δεν πτοήθηκε από τη διάψευση της ψευδοπροφητείας του. Αντίθετα, είπε ότι ο Θεός εισάκουσε τις προσευχές του και αποφάσισε να αναβάλει τις πλημμύρες μέχρι νεωτέρας. Επίσης, άρχισε να ζητά νέες χρηματικές εισφορές για να κατασκευάσει ακόμα περισσότερες κιβωτούς, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες κι άλλων πιστών που αναζητούν τη σωτηρία.

Ωστόσο, η μη επιβεβαίωση της προφητείας προκάλεσε και αντιδράσεις. Ένας άνδρας, που φέρεται να θεωρούσε ότι συνδέεται με τον ψευδο-Νώε, έβαλε φωτιά σε μία από τις κιβωτούς του.

Πηγή: Πρώτο Θέμα