Η Τουρκία επιχειρεί τις τελευταίες εβδομάδες να αναπτύξει στρατιωτικά ραντάρ εντός συριακού εδάφους, σύμφωνα με δύο δυτικές πηγές πληροφοριών που μίλησαν αποκλειστικά στην Jerusalem Post. Η κίνηση, όπως εκτιμούν αναλυτές ασφαλείας, θα μπορούσε να περιορίσει σημαντικά την ελευθερία δράσης της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας (IAF) στον εναέριο χώρο της Συρίας, προκαλώντας άμεσες επιχειρησιακές και γεωπολιτικές συνέπειες.

Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι η εγκατάσταση τουρκικών ραντάρ θα επέτρεπε στην Άγκυρα να παρακολουθεί και να ανιχνεύει δραστηριότητα ισραηλινών αεροσκαφών πάνω από τη Συρία, υπονομεύοντας την ικανότητα του Ισραήλ να επιχειρεί ανεμπόδιστα, όπως συνέβη σε πρόσφατα πλήγματα. Παράλληλα, η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να επηρεάσει και την επιχειρησιακή δυνατότητα του Ισραήλ να πλήττει στόχους στο Ιράν, καθώς, όπως αναφέρεται, η ισραηλινή αεροπορία αξιοποιεί συχνά τον συριακό εναέριο διάδρομο για να προσεγγίσει ιρανικούς στόχους.

Η ένταση δεν είναι νέα. Μετά την πτώση του καθεστώτος Μπασάρ αλ-Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024, το Ισραήλ προχώρησε σε στοχευμένα πλήγματα κατά στρατιωτικών εγκαταστάσεων στη Συρία, συμπεριλαμβανομένων βάσεων της συριακής αεροπορίας όπως η Τ-4 και η Τ-4/Τ-4, με στόχο —σύμφωνα με ισραηλινές δηλώσεις— να αποτρέψει την πιθανότητα μόνιμης στρατιωτικής τουρκικής παρουσίας και εγκατάστασης drones.

Ισραηλινός αξιωματούχος ασφαλείας είχε δηλώσει τότε σε δημοσιογράφους ότι η προοπτική δημιουργίας τουρκικής αεροπορικής βάσης στη Συρία συνιστά «δυνητική απειλή», τονίζοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα παραβίαζε την ελευθερία επιχειρήσεων του Ισραήλ στη Συρία. «Αν δημιουργηθεί τουρκική αεροπορική βάση, θα πρόκειται για παραβίαση της ελευθερίας δράσης μας. Είναι απειλή που αντιτιθέμεθα», είχε πει, προσθέτοντας ότι τα ισραηλινά πλήγματα είχαν και συμβολικό χαρακτήρα: «Χτυπήσαμε για να στείλουμε μήνυμα ότι δεν θα επιτρέψουμε περιορισμό της εναέριας ελευθερίας μας».

Η πιθανή ανάπτυξη ραντάρ εντός Συρίας εντείνει πλέον την αντιπαράθεση μεταξύ Άγκυρας και Τελ Αβίβ, σε μια στιγμή όπου η Τουρκία επιδιώκει να εδραιώσει τον ρόλο της στη μετα-ασαντική Συρία και το Ισραήλ να διατηρήσει την επιχειρησιακή του ευχέρεια απέναντι στο Ιράν και σε φιλοϊρανικούς άξονες. Οι εξελίξεις παρακολουθούνται στενά από δυτικές υπηρεσίες, με τη Συρία να μετατρέπεται εκ νέου σε γεωπολιτικό πεδίο αντιπαράθεσης και τεχνολογικού ανταγωνισμού.