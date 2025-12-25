Οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας ανακοίνωσαν ότι πέντε Ισραηλινοί συνελήφθησαν με την κατηγορία ότι συμμετείχαν σε επίθεση σε ένα σπίτι Παλαιστινίων, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, κατά την οποία τραυματίστηκε ένα βρέφος.

Το μωρό, ηλικίας οκτώ μηνών, τραυματίστηκε «στο πρόσωπο και το κεφάλι», μετέδωσε το παλαιστινιακό πρακτορείο Wafa που επέρριψε την ευθύνη για την επίθεση «σε μια ομάδα οπλισμένων εποίκων» οι οποίοι «εκτόξευσαν πέτρες σε σπίτια και ιδιοκτησίες» στην κοινότητα Σάιρ, στα βόρεια της Χεβρώνας.

Η επίθεση σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τετάρτης.

Η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε σήμερα ότι, σε κοινή επιχείρησή της με τον στρατό, συνελήφθησαν «πέντε ύποπτοι» για «συμμετοχή στα σοβαρά, βίαια επεισόδια στο χωριό Σάιρ». Οι δυνάμεις ασφαλείας έλαβαν καταγγελία για «λιθοβολισμό, εκ μέρους Ισραηλινών πολιτών, σε ένα παλαιστινιακό σπίτι». Σύμφωνα με αυτήν την καταγγελία, «ένα κοριτσάκι μικρής ηλικίας» τραυματίστηκε.

Από την προκαταρκτική έρευνα διαπιστώθηκε «η εμπλοκή πολλών υπόπτων» που έφτασαν στο σημείο από ένα γειτονικό «προωθημένο φυλάκιο», όπως αποκαλούνται οι παράνομοι εβραϊκοί οικισμοί.

Ένας λογαριασμός στο Telegram που συνδέεται με τους «Νέους των Λόφων», ένα κίνημα ριζοσπαστών εποίκων, δημοσίευσε ένα βίντεο που δείχνει υλικές ζημιές στο χωριό Σάιρ, σύμφωνα με τη λεζάντα που το συνοδεύει.

«Εδώ και καιρό, δεν πρόκειται πλέον για μεμονωμένα γεγονότα, ούτε για επεισόδια που μπορούμε να υποβαθμίσουμε» σχολίασε στον λογαριασμό του στο Facebook ο Ισραηλινός ποιητής και ακτιβιστής υπέρ της ειρήνης Ελίαζ Κόεν, αναρτώντας τη φωτογραφία του τραυματισμένου μωρού. «Πρόκειται για μια μέθοδο, ένα σύστημα. Μια βαθιά ηθική παρεκτροπή».

Το Γραφείο Συντονισμού των Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ (OCHA) διαπίστωσε τον Οκτώβριο «κορύφωση των επιθέσεων εποίκων που προκαλούν θύματα, υλικές ζημιές ή και τα δύο» στις σχεδόν δύο δεκαετίες που συγκεντρώνει στοιχεία στη Δυτική Όχθη.

Το Ισραήλ κατέλαβε τη Δυτική Όχθη το 1967. Τα βίαια επεισόδια στην περιοχή αυτή εκτοξεύτηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα, μετά την επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, στις 7 Οκτωβρίου 2023. Μετά την ημερομηνία αυτήν, περισσότεροι από 1.000 Παλαιστίνιοι, μεταξύ των οποίων άμαχοι και μαχητές, έχουν σκοτωθεί στη Δυτική Όχθη από στρατιώτες ή εποίκους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου που βασίζεται σε στοιχεία της Παλαιστινιακής Αρχής.

Την ίδια περίοδο, σύμφωνα με ισραηλινά στοιχεία, τουλάχιστον 44 Ισραηλινοί, μεταξύ των οποίων άμαχοι και στρατιώτες, έχουν σκοτωθεί σε επιθέσεις Παλαιστινίων ή σε επιδρομές του ισραηλινού στρατού.

Εκτός της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, περισσότεροι από 500.000 Ισραηλινοί ζουν στη Δυτική Όχθη, σε οικισμούς που ο ΟΗΕ τους θεωρεί παράνομους, εν μέσω περίπου 3 εκατομμυρίων Παλαιστινίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ