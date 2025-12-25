Στη Γαλλία θα μεταφερθούν για τεχνική ανάλυση και εξαγωγή δεδομένα τα μαύρα κουτιά του μοιραίου Falcon 50, στο οποίο επέβαινε υψηλόβαθμη λιβυκή αντιπροσωπεία και συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο Εσενμποά της Άγκυρας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους όλοι οι επιβαίνοντες.

Ο λόγος είναι ότι είναι η χώρα όπου κατασκευάστηκε το αεροσκάφος με τους αξιωματούχους που συμμετέχουν στις έρευνες λένε ότι οι πληροφορίες που περιέχονται στους καταγραφείς θα είναι κρίσιμες για τον προσδιορισμό της ακολουθίας των γεγονότων που οδήγησαν στη συντριβή, σύμφωνα με το LibyaReview.

Αξίζει να σημειωθεί ερευνητές έχουν μέχρι στιγμής ανακτήσει μόνο μικρά τμήματα του αεροσκάφους, με τα κύρια συντρίμμια να πιστεύεται ότι είναι διάσπαρτα σε τραχύ έδαφος.

Σύμφωνα με δημοσιογράφους που βρέθηκαν στο σημείο της συντριβής, οι τουρκικές ομάδες έκτακτης ανάγκης και αντιμετώπισης καταστροφών εξακολουθούν να ανακτούν διάσπαρτα αεροσκάφη και ανθρώπινα λείψανα σε μια ευρεία περιοχή.

Παράλληλα οι εγκληματολογικές ομάδες έχουν πραγματοποιήσει εξετάσεις DNA και άλλες διαδικασίες ταυτοποίησης για να προσδιορίσουν την ταυτότητα των θυμάτων.

Οι τουρκικές αρχές επιβεβαίωσαν επίσης ότι το πλήρωμα πτήσης αποτελούνταν από ξένους υπηκόους, αναγνωρίζοντας τον πιλότο και τον συγκυβερνήτη ως Γάλλους πολίτες, ενώ η αεροσυνοδός ήταν Ελληνοκύπρια υπήκοος.

Λιβυκές ομάδες ασφαλείας έφτασαν στην Τουρκία λίγο μετά το περιστατικό και συνεργάζονται με τις τουρκικές αρχές στο πλαίσιο κοινής έρευνας. Πηγές που έχουν γνώση της έρευνας ανέφεραν ότι το αεροσκάφος είχε προηγουμένως ναυλωθεί από στρατιωτικούς και αξιωματούχους ασφαλείας της Λιβύης σε πολλές περιπτώσεις, μια λεπτομέρεια που εξετάζεται τώρα στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας.

Οι οικογένειες των θυμάτων ταξίδεψαν στην Άγκυρα, συνοδευόμενες από Λίβυους αξιωματούχους, για να λάβουν ενημερώσεις.

Η Άγκυρα έχει δεσμευτεί για πλήρη διαφάνεια στην έρευνα και δήλωσαν ότι περαιτέρω ενημερώσεις θα δημοσιευτούν μόλις γίνουν διαθέσιμα τα προκαταρκτικά ευρήματα από την ανάλυση του μαύρου κουτιού και τις ιατροδικαστικές εξετάσεις.

Χωριό σώθηκε από την καταστροφή

Στο μεταξύ αίσθηση προκαλεί η αποκάλυψη ότι ένα χωριό σώθηκε στο παραπέντε από την καταστροφή.

Πρόκειται για το Κεσικκαβάκ με τους κατοίκους να μην θέλουν να διανοηθούν τι θα είχε συμβεί αν το αεροπλάνο είχε συντριβεί μέσα στο χωριό.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, αν το αεροπλάνο είχε συνεχίσει να πετάει εκτός ελέγχου για άλλα 30 δευτερόλεπτα, θα είχε συντριβεί στο κέντρο του χωριού.

Μάλιστα οι πρώτοι που έφτασαν στο σημείο μετά τη συντριβή ήταν οι κάτοικοι του Κεσικκαβάκ, οι οποίοι ενημέρωσαν και τις αρχές.

Περιγράφοντας τον αρχικό τους πανικό, οι κάτοικοι του χωριού είπαν: «Ακούσαμε μια απίστευτη έκρηξη. Τα παράθυρα των σπιτιών τραντάχτηκαν. Νομίσαμε ότι ήταν σεισμός. Ήταν μια πολύ μεγάλη έκρηξη και ο ουρανός φωτίστηκε από αυτήν», όπως αναφέρει η Hürriyet.

Ο πιλότος προσπάθησε να επιστρέψει στο αεροδρόμιο

Οι ραδιοεπικοινωνίες μεταξύ του πιλότου και του πύργου ελέγχου της Εσενμπόγα αποκαλύπτουν ότι ο Γάλλος πιλότος ενήργησε ψύχραιμα. Οι επικοινωνίες δείχνουν ότι ο πιλότος πέρασε δύο ολόκληρα λεπτά προσπαθώντας να προσγειώσει το αεροπλάνο στο αεροδρόμιο της Εσενμποά.

Οι συνομιλίες μεταξύ του πύργου και του πιλότου διήρκεσαν δύο λεπτά. Ο πιλότος δεν είπε «Κατεβαίνουμε». Ίσως δεν είχε την ευκαιρία να το πει. Πέρασαν δύο λεπτά μεταξύ της ανίχνευσης της δυσλειτουργίας και της συντριβής. Κατά τη διάρκεια αυτών των δύο λεπτών, ο πιλότος επικοινωνούσε ταυτόχρονα με τον πύργο ελέγχου της Εσενμποά και προσπαθούσε να σώσει το αεροπλάνο.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν συνολικά οκτώ άτομα, συμπεριλαμβανομένου του Αρχηγού του Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Λιβύης, Στρατηγού Μοχάμεντ Αλί Αλ-Χαντάντ.

