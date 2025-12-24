Αποκαλύφθηκε ότι η Μαρία Παππά, η έμπειρη αεροσυνοδός ελληνικής καταγωγής που έχασε τη ζωή της στην πτώση του αεροσκάφους της εταιρείας Harmony Jets στην περιοχή Χαϊμανά της Άγκυρας, μόλις τρεις εβδομάδες πριν από το δυστύχημα είχε ενδιαφερθεί για μια νέα θέση εργασίας με έδρα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και ήταν έτοιμη να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα της.

Η Παππά μια έμπειρη επαγγελματίας στον κλάδο με τους τίτλους της Ανώτερης Αεροσυνοδού και Εκπαιδεύτριας Γραμμής, είχε δείξει έντονο ενδιαφέρον για μια αγγελία εργασίας μέσω του επαγγελματικού δικτύου LinkedIn περίπου 21 ημέρες πριν από το δυστύχημα.

Σχολιάζοντας την αγγελία που μοιράστηκε ο εκπαιδευτής αεροπορίας Nico Lejeune, η Παππά ανέφερε ότι υπήρχε τεχνικό πρόβλημα στον σύνδεσμο της αγγελίας και έγραψε: «Γεια σας, θέλω να υποβάλω αίτηση, αλλά όταν κάνω κλικ στον σύνδεσμο, λαμβάνω το μήνυμα "δεν έχει δημοσιευτεί ακόμα"».

Τα στοιχεία της αγγελίας στην οποία ήθελε να υποβάλει αίτηση η Παππά δείχνουν ότι η έμπειρη αεροσυνοδός σχεδίαζε να μετακομίσει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ). Τα κυριότερα στοιχεία της αγγελίας ήταν τα εξής:

•⁠ ⁠​Σύμβαση εργασίας στα ΗΑΕ. Σύμβαση εργασίας που υπόκειται απευθείας στη νομοθεσία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

•⁠ ⁠​Λειτουργίες στην περιοχή MENA: Πτήσεις τσάρτερ και αεροπορικές πτήσεις που καλύπτουν την περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής.

•⁠ ⁠​Ευέλικτοι όροι εργασίας: Διεθνές πρότυπο εργασίας με 3 εβδομάδες εργασίας και 3 εβδομάδες άδεια (3 εβδομάδες ON / 3 εβδομάδες OFF).

