Βαρύς ο απολογισμός από τη συντριβή του ιδιωτικού αεροσκάφους που μετέφερε υψηλόβαθμη λιβυκή στρατιωτική αποστολή, με τις αρχές της Λιβύης να επιβεβαιώνουν ότι πέντε στρατιωτικοί και τρία μέλη του πληρώματος σκοτώθηκαν.

Ανάμεσα στους νεκρούς του πληρώματος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, φέρεται να βρίσκεται και μία Ελληνίδα, η Μαρία Παππά.

Αξιωματούχοι των Υπουργείων Άμυνας και Εσωτερικών της Λιβύης επιβεβαίωσαν τον αριθμό των θυμάτων, ενώ μετά το δυστύχημα έφθασε στην Άγκυρα λιβυκή αντιπροσωπεία 22 ατόμων. Η αποστολή αποτελείται από 14 άτομα που ορίστηκαν από το Υπουργείο Άμυνας —εκ των οποίων πέντε είναι συγγενείς των θυμάτων— και 8 άτομα που διορίστηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Βρέθηκε το μαύρο κουτί – σε εξέλιξη οι έρευνες

Στον τόπο της συντριβής, η τουρκική AFAD (Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών) εγκατέστησε κινητό κέντρο συντονισμού. Από τις έρευνες ανακτήθηκαν το μαύρο κουτί και ο καταγραφέας φωνής του πιλοτηρίου, με τις τεχνικές και εγκληματολογικές έρευνες να βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα αίτια της τραγωδίας.

Οι επιβαίνοντες

Σύμφωνα με το Airport Haber, στο ιδιωτικό τζετ που μετέφερε τη λιβυκή αποστολή επέβαιναν:

Mohamed Ali Ahmed Al-Haddad

Alfitori Jribil

Mahmud Ga Algatiwi

Mohamed Elassawi

Mohamed Omar Ahmed



Το πλήρωμα πτήσης

Το αεροσκάφος τύπου Dassault Falcon 50, με αριθμό νηολογίου 9H-DFS, διέθετε τριμελές, έμπειρο πλήρωμα:

Πιλότος: Denis Pourtau

Denis Pourtau Συγκυβερνήτης: Antony Tangarpriganin

Antony Tangarpriganin Καμπίνα: Maria Pappa (Μαρία Παππά)

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις αρχές να αναμένουν τα πρώτα ασφαλή συμπεράσματα από την ανάλυση των καταγραφικών στοιχείων, την ώρα που η τραγωδία αποκτά και ελληνική διάσταση λόγω της απώλειας της Μαρίας Παππά.

