Η Tokyo Electric Power Co σχεδιάζει να θέσει και πάλι σε λειτουργία την πρώτη μονάδα του πυρηνικού σταθμού Κασιουαζάκι-Καρίουα, του μεγαλύτερου στον κόσμο, τον οποίο διαχειρίζεται, στις 20 Ιανουαρίου, όπως δήλωσε σήμερα στους δημοσιογράφους ο πρόεδρος της TEPCO Τομοάκι Κομπαγιακάουα.

Αυτήν την εβδομάδα η περιφερειακή συνέλευση της Νιιγκάτα, της περιφέρειας όπου βρίσκεται ο σταθμός, ενέκρινε τη μερική επαναλειτουργία του σταθμού Κασιουαζάκι-Καρίουα για πρώτη φορά μετά την τήξη του πυρηνικού αντιδραστήρα της μονάδας Νταϊιτσί της Φουκουσίμα το 2011.

Ο Κασιουαζάκι-Καρίουα, που βρίσκεται περίπου 220 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Τόκιο, ήταν ανάμεσα στους 54 αντιδραστήρες που έκλεισαν μετά τον σεισμό και το τσουνάμι που κατέστρεψαν τον πυρηνικό σταθμό Νταϊίτσι στη Φουκουσίμα, στο χειρότερο πυρηνικό δυστύχημα στον κόσμο μετά το Τσερνόμπιλ.

«Καθώς η εταιρία είναι υπεύθυνη για το δυστύχημα στον σταθμό Νταϊίτσι στη Φουκουσίμα, θα εφαρμόσουμε τις σκέψεις και τα μαθήματα που πήραμε. Θα προχωρήσουμε με την επαναλειτουργία, για πρώτη φορά σε 14 χρόνια, επιμένοντας στην ασφάλεια ως πρώτη προτεραιότητα», δήλωσε ο Κομπαγιακάουα.

Η επανάληψη των εμπορικών επιχειρήσεων του αντιδραστήρα υπ' αριθμόν 6 σχεδιάζεται για τις 26 Φεβρουαρίου, ανέφερε η TEPCO σε χωριστή ανακοίνωση.

Η Ιαπωνία έχει επαναλειτουργήσει 14 από τους 33 αντιδραστήρες που εξακολουθούν να μπορούν να λειτουργήσουν, καθώς προσπαθεί να μειώσει την ισχυρή εξάρτησή της από τα ορυκτά καύσιμα και τον Νοέμβριο παρουσίασε το περίγραμμα πρότασης για έναν μηχανισμό δημόσιου δανείου καθώς θέλει να διπλασιάσει το μερίδιο της πυρηνικής ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα.

Η συνολική δυναμικότητα του Κασιουαζάκι-Καρίουα φθάνει τα 8,2 γιγαβάτ (GW), που επαρκούν για την ηλεκτροδότηση μερικών εκατομμυρίων νοικοκυριών. Η αναμενόμενη επαναλειτουργία θα εισαγάγει στο σύστημα τη μονάδα υπ' αριθμόν 6 δυναμικότητας 1,36 GW την επόμενη χρονιά -- μία άλλη ίδιας δυναμικότητας θα λειτουργήσει γύρω στο 2030.

Η Tepco ενδέχεται να θέσει εκτός λειτουργίας ορισμένες από τις πέντε εναπομείνασες μονάδες, ανέφερε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ