Μετά από δύο χρόνια πολέμου οι εορτασμοί για τα Χριστούγεννα επιστρέφουν στη Γάζα και συνδέονται με τη μελαγχολία των ανθρώπων που σκοτώθηκαν από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς και χαμόγελα των παιδιών που ελπίζουν να ζήσουν ελεύθερα.

Οι Χριστιανοί της Γάζας καταφεύγουν στις εκκλησίες που έχουν απομείνει όρθιες μετά το σφυροκόπημα του ισραηλινού στρατού, τιμώντας τα Χριστούγεννα όχι ως γιορτή, αλλά ως πράξη αντοχής.

Όπως επισημαίνει το palestinechronicle, στον πολιορκημένο θύλακα, οι γιορτινές αυτές μέρες, δεν συνοδεύονται με τους χαρμόσυνους ήχους από τις καμπάνες ή με λιτανείες, αλλά με τους περιορισμούς, το κρύο και το βουητό της αβεβαιότητας.

Μέσα στην Εκκλησία της Αγίας Οικογένειας, περισσότεροι από 400 εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι, πολλοί από τους οποίους είναι οικογένειες που έχουν χάσει τα πάντα, γιορτάζουν, στολίζοντας χριστουγεννιάτικα δέντρα και γεμίζοντας τον ναό με χρώματα.

Όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα El País, δεν υπάρχουν παιχνίδια για παιδιά, ούτε εορταστικά γεύματα, ούτε αίσθηση ασφάλειας. Εκρήξεις εξακολουθούν να ακούγονται κοντά στην ενορία.

Αγώνας επιβίωσης

Η χριστιανική κοινότητα της Γάζας βιώνει τα Χριστούγεννα εν μέσω σοβαρών ελλείψεων σε ηλεκτρικό ρεύμα, καθαρό νερό, φάρμακα και χειμερινά ρούχα.

Σύμφωνα με την οργάνωση Aid to the Church in Need, ο πατέρας Γαβριήλ Ρομανέλι της Ενορίας περιέγραψε την καθημερινή ζωή ως αγώνα επιβίωσης, με τις οικογένειες να περιμένουν ώρες για περιορισμένο νερό και να βασίζονται στον περίβολο της εκκλησίας ως καταφύγιο και ως σανίδα σωτηρίας.

Η ενορία συνεχίζει να φιλοξενεί καθημερινές προσευχές και Θεία Λειτουργία.

Οι ανταποκρίσεις από το εσωτερικό της Γάζας υπογραμμίζουν πώς ακόμη και οι πιο μετριοπαθείς εκφράσεις των Χριστουγέννων έχουν γίνει αγχωτικές. Η El País περιγράφει πως ολόκληρες οικογένειες εδώ και μήνες, μοιράζονται κουβέρτες και λιγοστά εφόδια, ενώ τα παιδιά περνούν τις γιορτές χωρίς δώρα ή παιχνίδια.

Πηγή: cnn.gr