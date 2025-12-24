Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει το Μιλάνο με τη Νάπολη, όταν δύο βαρέα οχήματα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα.

Το υγροποιημένο αέριο και το εκρηκτικό χτύπημα

Ένα από τα φορτηγά μετέφερε υγροποιημένο αέριο. Η δύναμη της πρόσκρουσης ήταν τέτοια που προκάλεσε αλυσιδωτή αντίδραση, καταλήγοντας σε ισχυρή έκρηξη. Μάρτυρες περιγράφουν μια τεράστια πύρινη σφαίρα να υψώνεται στον ουρανό, φωτίζοντας τον αυτοκινητόδρομο και τις γύρω περιοχές.

Δραματική διαφυγή την ύστατη στιγμή

Παρά τη σφοδρότητα του ατυχήματος και την ένταση της έκρηξης, οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για μηδενικές απώλειες. Οι οδηγοί κατάφεραν να εγκαταλείψουν έγκαιρα τις καμπίνες τους, διαφεύγοντας λίγα δευτερόλεπτα πριν την ανάφλεξη.





🚨 A gas truck exploded on a highway in Italy — a fireball shot into the sky



A major crash occurred on the Milan–Naples highway. One of the trucks was carrying liquefied gas. The impact was so powerful that it triggered an explosion.



According to preliminary reports, there were… pic.twitter.com/PzvuSN9HlT — NEXTA (@nexta_tv) December 24, 2025

Έρευνες και κυκλοφοριακό χάος

Οι Αρχές απέκλεισαν το σημείο, με την Πυροσβεστική να επιχειρεί για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς και την ασφάλιση του φορτίου. Η κυκλοφορία στον άξονα Μιλάνο–Νάπολη διεξάγεται με δυσκολία, ενώ ξεκίνησαν ήδη έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες της σύγκρουσης.