Διπλωματική τραγωδία εκτυλίχθηκε στην Τουρκία, όταν ιδιωτικό αεροσκάφος που μετέφερε υψηλόβαθμη λιβυκή στρατιωτική αποστολή συνετρίβη κοντά στην περιοχή Χαϊμάνα (Haymana), λίγη ώρα μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο Εσένμπογα της Αγκυρας. Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, κανείς από τους επιβαίνοντες δεν επέζησε.

Το μοιραίο ιδιωτικό τζετ είχε αναχωρήσει το πρωί της Τρίτης (24/12/2025) από το διεθνές αεροδρόμιο Εσένμπογα, μετά την ολοκλήρωση των επίσημων επαφών της αποστολής στην τουρκική πρωτεύουσα.
Το βίντεο από την συνάντηση.



Στο αεροσκάφος επέβαινε, μεταξύ άλλων, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, Μοχάμεντ αλ-Χαντάντ (Muhammed el-Haddad), μαζί με στενούς συνεργάτες και αξιωματούχους των λιβυκών ενόπλων δυνάμεων, οι οποίοι επέστρεφαν στην Τρίπολη.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλίκαγια (Ali Yerlikaya), επιβεβαίωσε τον θάνατο όλων των επιβαινόντων και ενημέρωσε για τις έρευνες που πραγματοποιούνται στο σημείο της συντριβής, κοντά στη Χαϊμάνα, αλλά και για την ενεργοποίηση των κρατικών μηχανισμών άμεσης ανταπόκρισης.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησαν διάφορα βίντεο από την ώρα της συντριβής:


Δικαστική διερεύνηση στην Τουρκία

Η Αγκυρα ενεργοποίησε άμεσα τις δικαστικές αρχές. Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιλμάζ Τουντς, ανακοίνωσε ότι η Εισαγγελία της Αγκυρας ξεκίνησε εκτεταμένη έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος, σημειώνοντας ότι:

«Υπό τον συντονισμό ενός αντιεισαγγελέα, ορίστηκαν τέσσερις εισαγγελείς. Η έρευνα διεξάγεται με σχολαστικότητα και σε βάθος».

Εθνικό πένθος στη Λιβύη

Η τραγωδία βύθισε τη Λιβύη σε βαθύ πένθος. Η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας ανακοίνωσε τριήμερο εθνικό πένθος, ενώ στη χώρα κυριαρχεί κλίμα οδύνης για την απώλεια του αρχηγού του στρατού και της αποστολής που τον συνόδευε.

Ο πρόεδρος του Προεδρικού Συμβουλίου της Λιβύης, Μοχάμεντ αλ-Μένφι (Muhammad al-Menfi), χαρακτήρισε το δυστύχημα «τραγικό και σπαρακτικό συμβάν», εκφράζοντας συλλυπητήρια προς τον λιβυκό λαό.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων στη Βεγγάζη, Ακίλα Σάλεχ (Akile Salih), σε δικό του μήνυμα, ευχήθηκε «υπομονή και κουράγιο» στις οικογένειες των θυμάτων, τονίζοντας ότι η απώλεια της αποστολής αποτελεί βαρύ πλήγμα για τη χώρα.