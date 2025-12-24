Διπλωματική τραγωδία εκτυλίχθηκε στην Τουρκία, όταν ιδιωτικό αεροσκάφος που μετέφερε υψηλόβαθμη λιβυκή στρατιωτική αποστολή συνετρίβη κοντά στην περιοχή Χαϊμάνα (Haymana), λίγη ώρα μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο Εσένμπογα της Αγκυρας. Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις, κανείς από τους επιβαίνοντες δεν επέζησε.





💢 Libya’s Tripoli-based government confirms death of army chief and 4 aides in an air crash near the Turkish capital Ankara



🚨 Earlier, Turkish interior minister says contact drops with Tripoli-bound jet carrying Libyan army chief after takeoff from Ankara… pic.twitter.com/ZdHOREnwmB — Anadolu English (@anadoluagency) December 23, 2025

Το μοιραίο ιδιωτικό τζετ είχε αναχωρήσει το πρωί της Τρίτης (24/12/2025) από το διεθνές αεροδρόμιο Εσένμπογα, μετά την ολοκλήρωση των επίσημων επαφών της αποστολής στην τουρκική πρωτεύουσα.

Το βίντεο από την συνάντηση.





🗓️ 23 Aralık 2025



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, resmî davetlisi olarak Ankara’da bulunan Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mohamed Ali Ahmed El Haddad’ı askerî törenle karşıladı.

Orgeneral Bayraktaroğlu, törenin ardından Orgeneral Haddad ile ikili ve… pic.twitter.com/uoP9dSKcmb — TSK (@TSKGnkur) December 23, 2025





Στο αεροσκάφος επέβαινε, μεταξύ άλλων, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, Μοχάμεντ αλ-Χαντάντ (Muhammed el-Haddad), μαζί με στενούς συνεργάτες και αξιωματούχους των λιβυκών ενόπλων δυνάμεων, οι οποίοι επέστρεφαν στην Τρίπολη.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλίκαγια (Ali Yerlikaya), επιβεβαίωσε τον θάνατο όλων των επιβαινόντων και ενημέρωσε για τις έρευνες που πραγματοποιούνται στο σημείο της συντριβής, κοντά στη Χαϊμάνα, αλλά και για την ενεργοποίηση των κρατικών μηχανισμών άμεσης ανταπόκρισης.



Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησαν διάφορα βίντεο από την ώρα της συντριβής:

Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan havalanan uçağın düşme anına ait yeni görüntü. https://t.co/6WrCiovT8K pic.twitter.com/iNpYs7VtBB — TRT HABER (@trthaber) December 23, 2025

WATCH: Video reportedly showing the moment the Libyan Chief of Staff’s aircraft crashed in Ankara. https://t.co/goELGzCzXu pic.twitter.com/ohVcfqmeRM — Clash Report (@clashreport) December 23, 2025



Δικαστική διερεύνηση στην Τουρκία

Η Αγκυρα ενεργοποίησε άμεσα τις δικαστικές αρχές. Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιλμάζ Τουντς, ανακοίνωσε ότι η Εισαγγελία της Αγκυρας ξεκίνησε εκτεταμένη έρευνα για τα αίτια του δυστυχήματος, σημειώνοντας ότι:

«Υπό τον συντονισμό ενός αντιεισαγγελέα, ορίστηκαν τέσσερις εισαγγελείς. Η έρευνα διεξάγεται με σχολαστικότητα και σε βάθος».

Εθνικό πένθος στη Λιβύη

Η τραγωδία βύθισε τη Λιβύη σε βαθύ πένθος. Η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας ανακοίνωσε τριήμερο εθνικό πένθος, ενώ στη χώρα κυριαρχεί κλίμα οδύνης για την απώλεια του αρχηγού του στρατού και της αποστολής που τον συνόδευε.

Ο πρόεδρος του Προεδρικού Συμβουλίου της Λιβύης, Μοχάμεντ αλ-Μένφι (Muhammad al-Menfi), χαρακτήρισε το δυστύχημα «τραγικό και σπαρακτικό συμβάν», εκφράζοντας συλλυπητήρια προς τον λιβυκό λαό.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων στη Βεγγάζη, Ακίλα Σάλεχ (Akile Salih), σε δικό του μήνυμα, ευχήθηκε «υπομονή και κουράγιο» στις οικογένειες των θυμάτων, τονίζοντας ότι η απώλεια της αποστολής αποτελεί βαρύ πλήγμα για τη χώρα.