Ένα Airbus A320 της Vueling, το οποίο αναχώρησε από το Ορλί του Παρισιού με προορισμό την Ίμπιζα, μεταφέροντας 164 επιβάτες, έκανε χθες Τρίτη αναγκαστική προσγείωση στο Κλερμόν-Φεράν της κεντρικής Γαλλίας, λόγω «τεχνικού προβλήματος», όπως ανακοίνωσε η διεύθυνση του αεροδρομίου και η ισπανική αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους.

Η πτήση της Vueling – εταιρείας που ανήκει στον όμιλο IAG (International Airlines Group), όπως και οι British Airways και Iberia – εξετράπη λόγω «μικρού τεχνικού προβλήματος», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) εκπρόσωπος Τύπου του αεροδρομίου στο Κλερμόν-Φεράν, χωρίς υπεισέλθει σε περαιτέρω διευκρινίσεις.

Το Airbus A320 προσγειώθηκε χωρίς απρόοπτα γύρω στις 18:00 (τοπική ώρα, 19:00 στην Κύπρο) και οι 164 επιβάτες προγραμματίστηκε να αναχωρήσουν με άλλο αεροσκάφος της Vueling για τον προορισμό τους.

Το περιστατικό σημειώθηκε τρεις ημέρες μετά την αναγκαστική προσγείωση στη Λυών ενός A320 της Air France, το οποίο είχε απογειωθεί από το Παρίσι με προορισμό το Αζαξιό στην Κορσική, αφού ο κυβερνήτης διαπίστωσε βλάβη σε έναν από τους κινητήρες.

