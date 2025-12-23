Η ηθοποιός που ενσάρκωσε την εμβληματική «Pigeon Lady» στο «Μόνος στο Σπίτι 2» αποκάλυψε πώς ένιωσε ότι παραμερίστηκε στα τελευταία στάδια της καριέρας της.

Η Ιρλανδή ηθοποιός Μπρέντα Φρίκερ έχει στο ενεργητικό της μια σειρά από σπουδαίους ρόλους, όμως για τη μεγάλη πλειονότητα του κοινού θα είναι για πάντα η καλοσυνάτη άγνωστη που βοήθησε τον Κέβιν ΜακΚάλιστερ στη χριστουγεννιάτικη περιπέτειά του.

Μαζί με τον «στρατό» των περιστεριών της, πήρε τον ήρωα του Μακόλεϊ Κάλκιν υπό την προστασία της στην ταινία του 1992, την ώρα που οι «Υγροί Ληστές» τον καταδίωκαν στους δρόμους της Νέας Υόρκης.

Στο φινάλε, σώζει την κατάσταση ρίχνοντας σπόρους στα κεφάλια των Χάρι και Μαρβ, με αποτέλεσμα τα περιστέρια του Σέντραλ Παρκ να επιτεθούν στους κακούς.

Περισσότερα από μια χριστουγεννιάτικη φιγούρα

Ωστόσο, όπως η ίδια τονίζει, η «κυρία με τα περιστέρια» αξίζει πολύ μεγαλύτερο σεβασμό. Η Φρίκερ έχει υπογράψει σπουδαίες ερμηνείες και υπήρξε η πρώτη Ιρλανδή ηθοποιός που κέρδισε Όσκαρ.

Το 1990 τιμήθηκε με το βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία My Left Foot, γράφοντας ιστορία.

Στη συνέχεια εμφανίστηκε σε ταινίες όπως So I Married an Axe Murderer, Angels in the Outfield, A Time to Kill, Veronica Guerin, Inside I’m Dancing και Albert Nobbs.

Η αόρατη ηλικία

Παρά τη λαμπρή πορεία της, η ηθοποιός αποκάλυψε ότι μετά τα 70 της χρόνια οι προτάσεις για δουλειά σχεδόν εξαφανίστηκαν.

Σε συνέντευξή της στους Times, περιέγραψε το αίσθημα της «αορατότητας» που ένιωσε μπαίνοντας στην έβδομη δεκαετία της ζωής της. «Δεν γράφουν ρόλους για ηλικιωμένες γυναίκες», είπε χαρακτηριστικά.

«Ο Σαίξπηρ έγραφε, αλλά οι νέοι συγγραφείς όχι. Υπάρχουν τόσες ενδιαφέρουσες γυναίκες με ιστορία και εμπειρίες». Θυμήθηκε μάλιστα μια κουβέντα του Ρίτσαρντ Χάρις, ο οποίος της είχε πει πως στα 70 γίνεσαι αόρατος. «Την ημέρα των γενεθλίων μου πίστευα ότι έκανε λάθος. Μια εβδομάδα μετά κατάλαβα ακριβώς τι εννοούσε. Είναι παράξενο. Πρέπει να φωνάζεις για να σε ακούσουν. Δεν είμαι εκτός δουλειάς για άλλον λόγο. Απλώς δεν υπάρχουν ρόλοι».

Η άγνωστη μάχη

Σήμερα, η Φρίκερ αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, τα οποία, όπως λέει, την έχουν καθηλώσει στο κρεβάτι.

Χωρίς να δίνει λεπτομέρειες, παραδέχεται ότι ζει «κάθε μέρα με πόνο» και αισθάνεται διαρκώς εξαντλημένη. Σε πρόσφατη συνέντευξή της στον Guardian, η 80χρονη ηθοποιός δήλωσε πως λαχανιάζει ακόμη και όταν μιλά. «Δεν είχα γνωρίσει ποτέ τέτοια κούραση στη ζωή μου.

Νιώθω εξαντλημένη. Αναρωτιέμαι αν θα σηκωθώ ξανά. Είναι ένας φοβερός θάνατος, πεθαίνω κάθε μέρα με πόνο. Μάλλον θα ζήσω μέχρι τα 100», είπε με πικρό χιούμορ.

Όταν δεν μπορεί να κοιμηθεί, βρίσκει παρηγοριά βλέποντας το Real Housewives of Beverly Hills, το οποίο, όπως λέει, τη διασκεδάζει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο.

Παρά το γεγονός ότι το όνομά της έχει ταυτιστεί με μία από τις πιο αγαπημένες χριστουγεννιάτικες ταινίες όλων των εποχών, η ίδια έχει παραδεχτεί ότι δεν αγαπά ιδιαίτερα τα Χριστούγεννα.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της στο BBC Radio 1 είχε πει πως, ζώντας μόνη και σε μεγάλη ηλικία, η περίοδος αυτή μπορεί να γίνει σκοτεινή. Κλείνει το τηλέφωνο, κατεβάζει τα στόρια, βλέπει προηχογραφημένες εκπομπές και περνά τον χρόνο της με τον σκύλο της.

«Είναι απλώς ένα διαφορετικό είδος Χριστουγέννων», είχε εξηγήσει, προσθέτοντας ότι αυτό που βρίσκει πραγματικά δύσκολο δεν είναι τόσο η γιορτή, όσο η παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Πηγή: Newsbomb