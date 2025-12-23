Φέτος μπορεί να ήταν η πιο ζεστή χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ στη Βρετανία, με τη μέση θερμοκρασία πάνω από 10 βαθμούς Κελσίου, ανακοίνωσε την Τρίτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Τα τελικά στοιχεία για το 2025 θα δημοσιευτούν στις 2 Ιανουαρίου, αλλά από την τελευταία εβδομάδα του τρέχοντος έτους, καταγράφεται ότι η μέση θερμοκρασία ήταν 10,05°C.

Το προηγούμενο υψηλό ρεκόρ ήταν 10,03°C το 2022, σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Εάν τα δεδομένα επιβεβαιωθούν, αυτό θα σημαίνει ότι τέσσερα από τα τελευταία πέντε χρόνια θα είναι μεταξύ των πιο θερμών που έχουν καταγραφεί ποτέ στη χώρα, από τότε που ξεκίνησαν οι καταγραφές το 1884.

Τα πιο θερμά 10 χρόνια ήταν όλα κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο δεκαετιών.

«Όσον αφορά το κλίμα μας, ζούμε σε εξαιρετικές εποχές», δήλωσε ο ανώτερος επιστήμονας της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, Μάικ Κέντον.

«Οι αλλαγές που βλέπουμε είναι πρωτοφανείς σε παρατηρησιακά αρχεία που χρονολογούνται από τον 19ο αιώνα», πρόσθεσε.

Την περασμένη εβδομάδα, η Μετεωρολογική Υπηρεσία δημοσίευσε στοιχεία που δείχνουν ότι το 2025 ήταν η πιο ηλιόλουστη χρονιά από τουλάχιστον το 1910.

Μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου, το Ηνωμένο Βασίλειο είχε δει 1.622 ώρες ηλιοφάνειας, ξεπερνώντας το ρεκόρ του 2003.

Η άνοιξη ήταν η πιο ηλιόλουστη εποχή το 2025, όταν η υψηλή πίεση μείωσε την νεφοκάλυψη της Βρετανίας.

Η άνοιξη του 2025 ήταν η πιο ζεστή που έχει δει ποτέ το Ηνωμένο Βασίλειο, με τέσσερα κύματα καύσωνα και βροχοπτώσεις 16% χαμηλότερες από τον εποχιακό μέσο όρο.

