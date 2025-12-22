Βίντεο με χιονοπτώσεις στους ατελείωτους αμμόλοφους της Σαουδικής Αραβίας κάνουν τον γύρο του διαδικτύου. Βέβαια, ένα σπάνιο περιστατικό, καθώς την τελευταία φορά που η αραβική έρημος «βάφτηκε» με λευκό χιόνι ήταν πριν 30 χρόνια.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν μετεωρολόγοι, συστήματα χαμηλής πίεσης περνούν πάνω από τη Μέση Ανατολή χαρίζοντας μας εξαιρετικές και σπάνιες εικόνες, όπως καμήλες να διανύουν αποστάσεις μέσα στο λευκό τοπίο.



Δείτε τα εντυπωσιακά βίντεο από τη χιονισμένη αραβική έρημο: