Βίντεο με χιονοπτώσεις στους ατελείωτους αμμόλοφους της Σαουδικής Αραβίας κάνουν τον γύρο του διαδικτύου. Βέβαια, ένα σπάνιο περιστατικό, καθώς την τελευταία φορά που η αραβική έρημος «βάφτηκε» με λευκό χιόνι ήταν πριν 30 χρόνια.
Μάλιστα, όπως αναφέρουν μετεωρολόγοι, συστήματα χαμηλής πίεσης περνούν πάνω από τη Μέση Ανατολή χαρίζοντας μας εξαιρετικές και σπάνιες εικόνες, όπως καμήλες να διανύουν αποστάσεις μέσα στο λευκό τοπίο.
Δείτε τα εντυπωσιακά βίντεο από τη χιονισμένη αραβική έρημο:
Snow has fallen in Saudi Arabia. In the country’s northern regions, it has happened for the first time in the past 30 years— NEXTA (@nexta_tv) December 21, 2025
The snow covered desert areas across thousands of square kilometers — from the Tuwaiq mountain range in the west to regions closer to Riyadh. Local TV… pic.twitter.com/IKPzalcZ1v
