Επίσημη επίσκεψη στη Συρία πραγματοποιεί σήμερα υψηλόβαθμη τουρκική αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκία, Χακάν Φιντάν. Στην αποστολή συμμετέχουν επίσης ο υπουργός Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ και ο επικεφαλής της τουρκικής υπηρεσίας πληροφοριών Ιμπραχίμ Καλίν.

Στο ίδιο αεροσκάφος επέβαινε και ο Νουχ Γιλμάζ, ο οποίος αναλαμβάνει καθήκοντα ως ο πρώτος πρέσβης της Άγκυρας στη Δαμασκός μετά την επανάσταση, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στις διπλωματικές σχέσεις των δύο χωρών.

Τον Τούρκο ΥΠΕΞ υποδέχθηκε ο Σύρος ομόλογός του Ασάαντ αλ-Σαϊμπάνι, σε μια επίσκεψη που παρακολουθείται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς εκτιμάται ότι θα αγγίξει κρίσιμα ζητήματα ασφάλειας, διπλωματίας και περιφερειακών ισορροπιών.



