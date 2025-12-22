Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι ζήτησε σήμερα συγγνώμη από την εβραϊκή κοινότητα της χώρας για την αντισημιτική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ τη 14η Δεκεμβρίου η οποία στοίχισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους.



«Έχω συναίσθηση του βάρους της ευθύνης για τις θηριωδίες που διαπράττονται ενώ είμαι πρωθυπουργός» και «θλίβομαι για αυτό που υπέστη η εβραϊκή κοινότητα και το έθνος μας στο σύνολό του», πρόσθεσε ο επικεφαλής της κυβέρνησης των Εργατικών, που αποδοκιμάστηκε με γιουχαΐσματα χθες, κατά τη διάρκεια της τελετής και της τήρησης ενός λεπτού σιγής σε εθνική κλίμακα για τα θύματα στο Σίδνεϊ, μια εβδομάδα μετά την επίθεση.



Διαβάστε επίσης: Επίθεση-Σίδνεϊ: Δικόγραφα δείχνουν ότι οι δράστες εκπαιδεύτηκαν στην Αυστραλία





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ