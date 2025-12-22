Η αφαίρεση των φωτογραφιών από τα αρχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης (DOJ) που σχετίζονται με την υπόθεση του καταδικασμένου δράστη σεξουαλικών αδικημάτων Τζέφρι Έπσταϊν, προκάλεσε ανησυχία και διαμαρτυρίες. Σύμφωνα με τον Αναπληρωτή Γενικό Εισαγγελέα, Τοντ Μπλάνς, οι φωτογραφίες αποσύρθηκαν μετά από ανησυχίες που εξέφρασαν τα θύματα του Έπσταϊν. Ωστόσο, ο Μπλάνς διέψευσε τους ισχυρισμούς ότι η απομάκρυνση των εικόνων σχετίζεται με την παρουσία του προεδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στις φωτογραφίες.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 13 αρχεία, από χιλιάδες που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή, εξαφανίστηκαν από την ιστοσελίδα του χωρίς εξήγηση. Αν και ορισμένες από τις φωτογραφίες επαναδημοσιεύθηκαν το Σάββατο, άλλες παρέμειναν αποσυρμένες μέχρι την Κυριακή.

Ο Μπλάνς, απαντώντας σε επικρίσεις, δήλωσε ότι η απομάκρυνση της φωτογραφίας του Τραμπ ήταν αποτέλεσμα «περισσότερης προσοχής» για την προστασία των θυμάτων και ότι δεν υπήρχε καμία απόδειξη ότι τα θύματα του Έπσταϊν εμφανίζονται στην επίμαχη εικόνα. Παρά τις αναφορές, το Υπουργείο Δικαιοσύνης επανέφερε τη φωτογραφία χωρίς περαιτέρω επεξεργασία.

Αναφορικά με άλλες φωτογραφίες που αποσύρθηκαν, το Υπουργείο Δικαιοσύνης τόνισε ότι η απόφαση ελήφθη σε συνεννόηση με δικαστή στη Νέα Υόρκη, προκειμένου να προστατευθούν τα δικαιώματα των θυμάτων.

Η απομάκρυνση των φωτογραφιών προκαλεί ερωτήματα σχετικά με τη διαφάνεια της κυβέρνησης και τη διαχείριση των δημοσιευμένων αρχείων. Ο Δημοκρατικός βουλευτής, Τόμας Μάσι, εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για την καθυστέρηση στην πλήρη δημοσίευση των αρχείων και δήλωσε ότι ετοιμάζει κατηγορίες κατά του Γενικού Εισαγγελέα Πάμ Μπόντι για παραβίαση των νόμων περί διαφάνειας.

Το σύνολο των εγγράφων που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή ήταν μέρος μιας διαδικασίας που επιβλήθηκε από το Κογκρέσο, μετά την ψήφιση νόμου που υποχρέωνε την κυβέρνηση των ΗΠΑ να δημοσιοποιήσει τα αρχεία σχετικά με τον Έπσταϊν. Παρά τις εκκλήσεις για πλήρη δημοσιοποίηση, τα έγγραφα που κυκλοφόρησαν ήταν γεμάτα με κόκκινες ενδείξεις (redactions), αφήνοντας πολλά σημαντικά στοιχεία ασαφή.

Σύμφωνα με το DOJ, τα αρχεία που κυκλοφόρησαν περιλάμβαναν φωτογραφίες, βίντεο και άλλα ερευνητικά υλικά που συνδέονται με τις εγκληματικές δραστηριότητες του Έπσταϊν. Ωστόσο, πολλά από τα προσωπικά δεδομένα των θυμάτων, υλικά που αφορούσαν παιδική σεξουαλική κακοποίηση ή στοιχεία που ενδέχεται να απειλούσαν εν εξελίξει έρευνες, παρέμειναν αποσιωπημένα.

Η απομάκρυνση των αρχείων και η μερική δημοσιοποίηση αυτών συνεχίζουν να προκαλούν αντιδράσεις, εν μέσω αυξανόμενης ανησυχίας για την αδυναμία πλήρους διαφάνειας στην υπόθεση αυτή.