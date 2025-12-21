Το Κρεμλίνο διέψευσε την Κυριακή ότι βρίσκονται στα σκαριά τριμερείς συνομιλίες ανάμεσα σε Ουκρανία, Ρωσία και Ηνωμένες Πολιτείες, την ώρα που διπλωμάτες συγκεντρώνονται στο Μαϊάμι για επαφές με στόχο τον τερματισμό του πολέμου.

Μία ημέρα νωρίτερα, ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι η Ουάσινγκτον πρότεινε το σχήμα της τριμερούς συνάντησης, το οποίο θα σηματοδοτούσε τις πρώτες εκ του σύνεγγυς διαπραγματεύσεις Μόσχας και Κιέβου έπειτα από περίπου έξι μήνες. Παράλληλα, εξέφρασε επιφυλάξεις για το αν θα μπορούσε να προκύψει ουσιαστική πρόοδος.

«Προς το παρόν, κανείς δεν έχει συζητήσει σοβαρά αυτή την πρωτοβουλία και, απ’ όσο γνωρίζω, δεν βρίσκεται σε προετοιμασία», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Γιούρι Ουσάκοφ, σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία.

Ο κ. Ζελένσκι ανέφερε επίσης ότι θα μπορούσαν να παρίστανται Ευρωπαίοι απεσταλμένοι, χαρακτηρίζοντας «λογικό» ένα κοινό σχήμα, αλλά τόνισε πως «δεν είναι σίγουρος ότι μπορεί να προκύψει κάτι νέο», ζητώντας από τις ΗΠΑ να αυξήσουν την πίεση προς τη Ρωσία.

Πηγή: ΚΥΠΕ

