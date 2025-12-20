Ο επικεφαλής της διπλωματίας της Παραγουάης προειδοποίησε χθες την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ο χρόνος δεν είναι «απεριόριστος» σε ό,τι αφορά την υπογραφή συμφωνίας για το εμπόριο με τη Mercosur, η οποία προβλεπόταν να γίνει σήμερα, αλλά αναβλήθηκε για τον Ιανουάριο εξαιτίας της σθεναρής αντίστασης ευρωπαίων αγροτών.

«Είμαστε διατεθειμένοι να προχωρήσουμε, κατανοώντας ότι η Ευρώπη πρέπει να σεβαστεί δικές της προθεσμίες για να ρυθμίσει εσωτερικά θεσμικά ζητήματα, όμως ταυτόχρονα, οι προθεσμίες αυτές δεν είναι απεριόριστες», τόνισε ο παραγουανός υπουργός Εξωτερικών Ρουβέν Ραμίρες στον Τύπο έπειτα από συνάντηση με τους ομολόγους του της Mercosur στη βραζιλιάνικη πόλη Φος ντο Ιγκουασού (νότια).

