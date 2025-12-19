Η Eve Air Mobility, η ηλεκτρική μονάδα της Embraer, ανακοίνωσε ότι το πλήρους κλίμακας «ιπτάμενο αυτοκίνητο» της εταιρείας, ένα μη επανδρωμένο πρωτότυπο eVTOL, πραγματοποίησε την πρώτη του πτήση στις εγκαταστάσεις δοκιμών της Embraer στο Gavião Peixoto, στην πολιτεία του Σάο Πάολο της Βραζιλίας. Σύμφωνα με την Eve, η πτήση σηματοδοτεί την έναρξη της φάσης πτητικών δοκιμών και επιβεβαιώνει την ενσωμάτωση κρίσιμων συστημάτων του αεροσκάφους.

Όπως αναφέρεται, η πρώτη πτήση εγκαινιάζει το πρόγραμμα δοκιμών και επιβεβαιώνει τη λειτουργική ενσωμάτωση βασικών τεχνολογιών, μεταξύ των οποίων το «fly-by-wire» πέμπτης γενιάς και οι έλικες ανύψωσης σταθερού βήματος (fixed-pitch lifter rotors). Μετά την αρχική πτήση αιώρησης (hover flight), η εταιρεία σχεδιάζει πολλαπλές πτήσεις, με σταδιακή επέκταση του φακέλου δοκιμών και στόχο τη μετάβαση σε πλήρεις πτήσεις «wingborne» στη διάρκεια του 2026.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Eve, Johann Bordais, χαρακτήρισε την εξέλιξη «ιστορικό ορόσημο» και δήλωσε: «Σήμερα, η Eve πέταξε. Αυτό είναι ένα ιστορικό ορόσημο για τους εργαζόμενους, τους πελάτες, τους επενδυτές μας και ολόκληρο το οικοσύστημα».

Πρόσθεσε ότι η πτήση «επικυρώνει το σχέδιό μας» και ότι η εταιρεία συγκέντρωσε δεδομένα υψηλής πιστότητας που θα στηρίξουν την πορεία προς την πιστοποίηση.

Η Eve ανακοίνωσε ότι θα κατασκευάσει έξι πρωτότυπα «conforming» για την εκστρατεία πτητικών δοκιμών, με στόχο την πιστοποίηση τύπου. Παράλληλα, συνεχίζει τη συνεργασία με τη βραζιλιάνικη Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ANAC), η οποία αποτελεί την κύρια αρχή πιστοποίησης του eVTOL της εταιρείας, ενώ στις επόμενες κινήσεις περιλαμβάνεται και η συνεργασία με άλλες ρυθμιστικές αρχές και φορείς επικύρωσης. Η Eve τοποθετεί την πιστοποίηση τύπου, τις πρώτες παραδόσεις και την είσοδο σε υπηρεσία στο 2027.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής προϊόντος (Chief Product Officer) Jorge Bittercourt ανέφερε ότι η πτήση δίνει «πράσινο φως» για να προχωρήσει το πρόγραμμα σε όσα έχουν σημασία για τους operators, όπως «αξιοπιστία, αποδοτικότητα και απλότητα», σημειώνοντας ότι επιβεβαιώθηκαν κρίσιμα στοιχεία από την αρχιτεκτονική ανύψωσης έως τη μηχανική πτήσης.

Εν τω μεταξύ, το Reuters σημειώνει ότι η Eve έχει συγκεντρώσει σχεδόν 3.000 προπαραγγελίες και ότι αναμένει πιστοποίηση τύπου, πρώτες παραδόσεις και είσοδο σε υπηρεσία το 2027, ένα έτος αργότερα από τον αρχικό σχεδιασμό. Το Reuters προσθέτει ότι η πτήση ήταν εντός του πλάνου για ολοκλήρωση της πρώτης πτήσης στα τέλη του 2025 ή στις αρχές του 2026 και αναφέρει ότι έχουν προγραμματιστεί «εκατοντάδες πτήσεις» το επόμενο έτος για την υποστήριξη της διαδικασίας πιστοποίησης.

Πηγή: Πρώτο Θέμα