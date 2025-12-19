Στο ποσό των 3.482 δισεκατομμυρίων ευρώ ανήλθε τον Σεπτέμβριο το δημόσιο χρέος της Γαλλίας ανακοίνωσε σήμερα Παρασκευή το εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής και Οικονομικών Μελετών (Insee) της χώρας.

Ως ποσοστό επί του ΑΕΠ αναλογεί στο 117,4%, ύψος πρωτόγνωρο αν εξαιρέσει κανείς την περίοδο της υγειονομικής κρίσης του κορωνοϊού. Όπως επισημαίνει το γαλλικό Ιστιτούτο μόνο κατά το τελευταίο έτος που το δημοσιονομικό έλλειμμα της Γαλλίας ήταν στο 5,5% του ΑΕΠ, το δημόσιο χρέος αυξήθηκε κατά 181 δις ευρώ.

Τύπος και αναλυτές δεν κρύβουν τις ανησυχίες τους ως προς το μέλλον της γαλλικής οικονομίας και τις ενδεχόμενες επιπτώσεις στην ευρωπαΐκή οικονομία γενικότερα, λαμβανομένου υπόψη ότι αν δεν ληφθούν έκτακτα μέτρα το δημόσιο χρέος της Γαλλίας θα εξακολουθήσει να αυξάνεται, με το Δ.Ν.Τ. να μην αποκλείει το ενδεχόμενο να φτάσει στο 129% του ΑΕΠ το 2030.

Πρόσθετες ανησυχίες δημιουργεί το γεγονός ότι η Εθνοσυνέλευση και η Γερουσία δεν κατάφεραν σήμερα να έρθουν σε συμφωνία ως προς τα βασικά μεγέθη του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026. Τούτου δοθέντος το νέο έτος μάλλον θα βρει τη Γαλλία χωρίς εγκεκριμένο κρατικό προϋπολογισμό, αναγκάζοντας την γαλλική Κυβέρνηση να εκδώσει ειδικό νόμο για να εξασφαλίσει τόσο τα έσοδα όσο και τις δαπάνες του κράτους, για όσο χρονικό διάστημα η κατάσταση αυτή διαρκεί.

Πηγή: ΚΥΠΕ

