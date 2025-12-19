Ο Βλαντίμιρ Πούτιν εξαπέλυσε σφοδρή λεκτική επίθεση κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συγκρίνοντας τους Ευρωπαίους ηγέτες με «διαρρήκτες», με αφορμή τη νέα συμφωνία της ΕΕ για χρηματοδότηση της Ουκρανίας. Οι δηλώσεις έγιναν στο πλαίσιο της ετήσιας τηλεοπτικής εκδήλωσης του Ρώσου προέδρου, την οποία παρακολουθούν εκατομμύρια πολίτες σε ολόκληρη τη Ρωσία.

Η συμφωνία της ΕΕ για διετή χρηματοδότηση της Ουκρανίας

Οι δηλώσεις Πούτιν έρχονται λίγες ώρες μετά τη συμφωνία των «27» για παροχή χρηματοδότησης ύψους περίπου 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία για τα επόμενα δύο χρόνια. Η συμφωνία αφορά δανεισμό που θα στηρίξει την άμυνα του Κιέβου, καθώς νομικά εμπόδια εμπόδισαν –προς το παρόν– την άμεση αξιοποίηση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, συνολικής αξίας σχεδόν 200 δισ. ευρώ.

«Κλοπή στο φως της ημέρας» και απειλές για συνέπειες

Ο Ρώσος πρόεδρος χαρακτήρισε τις ευρωπαϊκές κινήσεις «κλοπή στο φως της ημέρας», προειδοποιώντας ότι θα υπάρξουν «σοβαρές συνέπειες» για όσες χώρες εμπλέκονται. Υποστήριξε ότι τέτοιες αποφάσεις υπονομεύουν την εμπιστοσύνη στο ευρώ και στο ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα, ενώ διαβεβαίωσε ότι η Ρωσία θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη για την προστασία των συμφερόντων της.

Putin on frozen Russian assets in Europe:



“Theft is not the right definition for this. Theft is secret. Here it’s done in the open, so it’s burglary. The consequences are very serious for the burglars”



Meanwhile, Putin has been stealing Ukrainian lives and territory since 2014 pic.twitter.com/eZ37fc7ZmV — Visegrád 24 (@visegrad24) December 19, 2025

Αισιόδοξες δηλώσεις για το μέτωπο

Στην ίδια εκδήλωση, ο Πούτιν ισχυρίστηκε ότι η Ουκρανία «υποχωρεί» στο πεδίο των μαχών και δήλωσε βέβαιος ότι μέχρι το τέλος του έτους η Ρωσία θα καταγράψει «νέες στρατιωτικές επιτυχίες». Όπως ανέφερε, ρωσικές δυνάμεις έχουν ήδη προωθηθεί δυτικά κατά περίπου 1,5 χιλιόμετρο, επικαλούμενος ενημερώσεις από το στρατιωτικό επιτελείο.

Ανταλλαγή σορών στρατιωτών

Παράλληλα, Μόσχα και Κίεβο προχώρησαν σε νέα ανταλλαγή σορών στρατιωτών στο πλαίσιο συμφωνίας που είχε επιτευχθεί στην Κωνσταντινούπολη. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, η Ρωσία παρέδωσε τα λείψανα 1.000 Ουκρανών στρατιωτών, ενώ έλαβε τις σορούς 26 Ρώσων στρατιωτών.



