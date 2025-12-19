Με ομόφωνη απόφαση, οι 27 αρχηγοί των κρατών μελών της ΕΕ αποφάσισαν τη χορήγηση δανείου στην Ουκρανία ύψους 90 δισ. ευρώ για τα έτη 2026-2027, βασισμένο σε δανεισμό της ΕΕ στις κεφαλαιαγορές και υποστηριζόμενο από το διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο του προϋπολογισμού της ΕΕ. Στις εγγυήσεις του δανείου γίνεται αναφορά ότι δεν θα συμμετέχουν «στις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις οι χώρες της Τσεχίας, της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας».

Το σημαντικό ζητούμενο της απόφασης, αλλά και της ομοφωνίας, φαίνεται πως επιτεύχθηκε, με την Ευρώπη να κερδίζει το στοίχημα που ήταν να παρθεί η απόφαση για χρηματοδότηση του Κιέβου για τα επόμενα δύο χρόνια χωρίς να υπάρξουν ρωγμές στη συνοχή.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα μετά το τέλος της Συνόδου Κορυφής, το δάνειο «θα καλύψει τις άμεσες χρηματοδοτικές ανάγκες της Ουκρανίας, η οποία θα αποπληρώσει αυτό το δάνειο μόνο όταν η Ρωσία καταβάλει αποζημιώσεις».

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αναφέρθηκε και στα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία, για τα οποία δεν υπήρξε απόφαση από τους ηγέτες, λέγοντας πως «η Ένωση διατηρεί το δικαίωμά της να χρησιμοποιήσει τα δεσμευμένα περιουσιακά στοιχεία για την αποπληρωμή αυτού του δανείου. Παράλληλα, δώσαμε εντολή στην Επιτροπή να συνεχίσει τις εργασίες για το δάνειο αποζημιώσεων που βασίζεται στα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία».

Το ίδιο μήνυμα έδωσε και η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, λέγοντας ότι «πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι η Ουκρανία θα χρειαστεί να αποπληρώσει το δάνειο μόνο όταν λάβει αποζημιώσεις. Μέχρι τότε, τα ακινητοποιημένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θα παραμείνουν ακινητοποιημένα και η Ένωση διατηρεί το δικαίωμα να κάνει χρήση των ταμειακών υπολοίπων για τη χρηματοδότηση του δανείου. Αυτή είναι η λύση που βρήκαμε από κοινού».

Ο Ζελένσκι ευχαριστεί τους ηγέτες της ΕΕ οι οποίοι συμφώνησαν χρηματοοικονομική στήριξη

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε σήμερα την ικανοποίησή του για το δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ που χορηγήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στη χώρα του για να χρηματοδοτήσει την πολεμική προσπάθειά της εναντίον της Ρωσίας, εκτιμώντας ότι αυτή η βοήθεια «ενισχύει αληθινά την ανθεκτικότητά μας».

«Πρόκειται για σημαντική στήριξη, η οποία ενισχύει αληθινά την ανθεκτικότητά μας», έγραψε ο Ζελένσκι στο X ευχαριστώντας τους ευρωπαίους ηγέτες. «Είναι σημαντικό το ότι τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία παραμένουν ακινητοποιημένα και το ότι η Ουκρανία έλαβε μια εγγύηση χρηματοοικονομικής ασφάλειας για τα επόμενα χρόνια», πρόσθεσε αναφερόμενος στα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για τα οποία οι Ευρωπαίοι δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν.

Ο ρώσος ειδικός απεσταλμένος Ντμίτριεφ καλωσόρισε την απόφαση της συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην χρησιμοποιήσει παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Ο Κίριλ Ντμίτριεφ, ειδικός απεσταλμένος του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για τις επενδύσεις και την οικονομική συνεργασία, δήλωσε σήμερα ότι «ο νόμος και η σωφροσύνη» κέρδισαν, αφού οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισαν να δανειστούν μετρητά για να χρηματοδοτήσουν την Ουκρανία μάλλον, παρά να χρησιμοποιήσουν παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας.

«Μείζον ΠΛΗΓΜΑ στους πολεμοκάπηλους της ΕΕ με επικεφαλής την αποτυχημένη Ούρσουλα - φωνές λογικής στην ΕΕ ΜΠΛΟΚΑΡΑΝ την ΠΑΡΑΝΟΜΗ χρήση ρωσικών αποθεμάτων για να χρηματοδοτήσουν την Ουκρανία», έγραψε ο Ντμίτριεφ στο X αναφερόμενος στην πρόεδρο της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

