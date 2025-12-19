Τραγικό θάνατο βρήκε ένα αγόρι 10 ετών στην Ινδονησία, όταν δέχθηκε επίθεση από κροκόδειλο την ώρα που κολυμπούσε μαζί με φίλους του σε ποτάμι στην επαρχία Βόρειο Χαλμαχέρα.

Ο κροκόδειλος έσυρε το παιδί σύρθηκε στα θολά νερά του ποταμού μπροστά στα μάτια των συγχωριανών του, οι οποίοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με ένα αποτρόπαιο θέαμα.

Η επίθεση του κροκόδειλου

Ο μικρός Affan βρισκόταν στον ποταμό Inggoi την Τρίτη, προσπαθώντας να δροσιστεί από τη ζέστη, όταν ο κροκόδειλος του επιτέθηκε αιφνιδιαστικά.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, το παιδί άρχισε να ουρλιάζει ζητώντας βοήθεια, παλεύοντας μέσα στο νερό, πριν το πελώριο ερπετό τον σύρει στο βυθό του ποταμού.

Οι δύο φίλοι του κατάφεραν να βγουν από το ποτάμι και έτρεξαν στο χωριό για να ειδοποιήσουν τις Αρχές, όμως όταν έφτασε η βοήθεια ήταν ήδη αργά. Ο Affan εντοπίστηκε νεκρός να επιπλέει, την ώρα που ο κροκόδειλος τον κρατούσε ακόμη στα σαγόνια του, πριν εξαφανιστεί ξανά κάτω από την επιφάνεια.

Σοκαριστική κατάληξη

Όπως δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας Νότιας Χαλμαχέρα, Hendra Gunawan, η περιοχή είναι γνωστός βιότοπος κροκοδείλων. «Οι κροκόδειλοι εμφανίζονται συχνά εκεί. Οι ντόπιοι λένε πως πρόκειται για κροκόδειλους των βάλτων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ακολούθησε συντονισμένη επιχείρηση έρευνας με τη συμμετοχή αστυνομικών, στρατιωτών και εθελοντών διασωστών, υπό τον φόβο νέων επιθέσεων.

Νωρίς το πρωί της επόμενης ημέρας, ο κροκόδειλος εμφανίστηκε κοντά σε προβλήτα στο κέντρο του χωριού. Οι κάτοικοι τον έδιωξαν, ενώ το σώμα του παιδιού βρέθηκε λίγα μέτρα μακριά και μεταφέρθηκε με βάρκα στην οικογένειά του.

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης της Τερνάτε, Iwan Ramdani, δήλωσε ότι η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με τη χρήση φουσκωτών σκαφών και αλιευτικών, καλύπτοντας την περιοχή από τον ποταμό έως τη θάλασσα.

Αύξηση θανατηφόρων επιθέσεων από κροκόδειλους

Τα τελευταία χρόνια καταγράφεται ανησυχητική αύξηση θανατηφόρων επιθέσεων από κροκόδειλους, κυρίως στις ανατολικές επαρχίες της Ινδονησίας.

Τον περασμένο Μάιο, ένας 13χρονος έχασε τη ζωή του στην επαρχία Jambi όταν κροκόδειλος τον άρπαξε καθώς προσπαθούσε να πάρει μια μπάλα από το ποτάμι. Νωρίτερα φέτος, ένας πατέρας τεσσάρων παιδιών σκοτώθηκε στο Νότιο Σουλαουέζι, ενώ έκανε μπάνιο με συγγενείς του.

Το ινδονησιακό αρχιπέλαγος φιλοξενεί 14 είδη κροκοδείλων, ανάμεσά τους και ιδιαίτερα επιθετικούς κροκόδειλους του αλμυρού νερού. Περιβαλλοντολόγοι εκτιμούν ότι η υπεραλίευση έχει περιορίσει τις φυσικές πηγές τροφής τους, ωθώντας τα σαρκοβόρα ερπετά πιο κοντά σε ανθρώπινους οικισμούς.

Παράλληλα, η εξάπλωση της γεωργίας και η εκτεταμένη εξόρυξη κασσίτερου έχουν οδηγήσει τους κατοίκους να εισέρχονται σε περιοχές που αποτελούν φυσικά καταφύγια κροκοδείλων. Το αποτέλεσμα είναι η εκτόξευση των επιθέσεων, οι οποίες έφτασαν πέρυσι τις 180, με σχεδόν τις μισές να αποβαίνουν μοιραίες.

Με πληροφορίες από CNN