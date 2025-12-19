Στο επίκεντρο της τουρκικής ειδησεογραφίας παραμένει το ζήτημα των ρωσικών αντιαεροπορικών συστημάτων S-400, με τα μέσα ενημέρωσης να εξετάζουν σενάρια απεμπλοκής της Άγκυρας, τις απαιτήσεις των ΗΠΑ και τη στάση της Ρωσίας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της τουρκικής υπηρεσίας DW, ειδικοί αναφέρουν τρεις βασικές επιλογές για την Τουρκία: πώληση των S-400 σε τρίτη χώρα με ρωσική άδεια, επιστροφή ή μεταπώλησή τους στη Ρωσία ή πλήρη αποσυναρμολόγηση και καταστροφή τους. Επισημαίνεται ότι, βάσει της αμερικανικής νομοθεσίας CAATSA, για την άρση των κυρώσεων δεν αρκεί η μη ενεργοποίηση των συστημάτων, αλλά απαιτείται πλήρης τερματισμός της κατοχής τους.

Στα ίδια δημοσιεύματα τίθεται το ερώτημα γιατί οι ΗΠΑ συζητούν την παροχή F-35 στην Ινδία, παρά την κατοχή S-400, με αναλυτές να εξηγούν ότι η Ουάσιγκτον δεν επιθυμεί τη συνύπαρξη των δύο συστημάτων στην ίδια γεωγραφική περιοχή.

Ως προς τη Ρωσία, αναλυτές εκτιμούν ότι οι S-400 λειτουργούν ως μοχλός πίεσης εντός του ΝΑΤΟ, ωστόσο, υπό τις συνθήκες του πολέμου στην Ουκρανία, η Μόσχα θα μπορούσε να εξετάσει την ανάκτησή τους, ενδεχομένως με ανταλλάγματα σε ζητήματα που αφορούν την Ουκρανία, τη Συρία και τη Συνθήκη του Μοντρέ.

Η αντιπολιτευόμενη εφημερίδα Cumhuriyet δημοσιεύει δηλώσεις του αναλυτή Αϊντίν Σεζέρ, ο οποίος υποστηρίζει ότι, εφόσον το επιθυμούσε η τουρκική ηγεσία, η Ρωσία θα μπορούσε να δεχτεί την επιστροφή των S-400, αν και μια τέτοια κίνηση θα συνεπαγόταν απώλεια κύρους για την Άγκυρα.

Τέλος, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο Anadolu, το Κρεμλίνο διέψευσε ότι το θέμα των S-400 τέθηκε στη πρόσφατη συνάντηση Πούτιν–Ερντογάν.



Πηγή: ΚΥΠΕ