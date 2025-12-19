«Χαίρομαι που εξασφαλίσθηκαν οι αναγκαίοι πόροι για την Ουκρανία, αλλά και που αυτό επιτεύχθηκε με μια λύση η οποία διαθέτει στέρεες βάσεις, τόσο από νομικής, όσο και από οικονομικής απόψεως», δήλωσε η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι στο τέλος της μαραθώνιας συνεδρίασης των Ευρωπαίων ηγετών.

Σύμφωνα με την Μελόνι «υπερίσχυσε η λογική».

Ιταλοί παρατηρητές υπογραμμίζουν ότι η κυβέρνηση της Ρώμης τάχθηκε υπέρ της συγκεκριμένης λύσης και συνέβαλε, κατά την διάρκεια της συζήτησης που ολοκληρώθηκε την περασμένη νύχτα, στο να μπορέσει να επιλεγεί ως η ασφαλέστερη και νομικά κατοχυρωμένη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ